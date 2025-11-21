Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Украина должна подписать 28-пунктный мирный план США по завершению войны до следующего четверга, 27 ноября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в радиоинтервью Fox News.
"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.
Ранее об этом дедлайне писало Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, "Вашингтон давит на Киев сильнее, чем во время любых предыдущих мирных переговоров".
Более того, для того, чтобы заставить Киев подписать мирное соглашение до 27 ноября, Соединенные Штаты пригрозили Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными.
Мирный план США
Напомним, мирный план США разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.
На то, что к написанию плана причастны россияне, указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
План предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
Сегодня, 21 ноября от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану на следующей неделе.
Вечером 21 ноября украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нации по поводу мирного плана США. По его словам, сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов ее истории.
В то же время европейские лидеры уже заявили, что мирный план США можно назвать "капитуляцией Украины", поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Зато европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.
Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.