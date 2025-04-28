Трамп підіб'є підсумки 100 днів президентства й окреслить подальші кроки, - Reuters

Глава Білого дому і його адміністрація цього тижня планують презентувати досягнення перших 100 днів перебування при владі та окреслити плани на наступний період.

Після стрімких змін, які викликали захоплення серед союзників і здивування серед опонентів, зокрема у сфері соціальної політики, один із чиновників Білого дому заявив, що президент має у запасі "торпеди", але не уточнив деталей.

З моменту вступу на посаду 20 січня, Трамп здійснив широкомасштабні зміни у внутрішній та зовнішній політиці США:

зруйнував усталений світовий економічний порядок через введення тарифів;

скоротив чисельність федерального уряду шляхом звільнень;

ліквідував програми різноманіття у державному і приватному секторах.

Президент також виступив із критикою на адресу академічних установ, юридичних фірм і судової системи.

Економічні трансформації та мігранти

Цього тижня Трамп відвідає Мічиган, де візьме участь у мітингу з нагоди 100 днів перебування на посаді. Білий дім планує акцентувати увагу на економічному курсі адміністрації, заходах щодо вислання нелегальних іммігрантів, змінах у зовнішній політиці, а також роботі Департаменту ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска, спрямованій на скорочення федеральної бюрократії та усунення надлишкових витрат.

Представник адміністрації на умовах анонімності описав цю фазу президентства як "фантазію консерватора". "Щоранку я прокидаюся та відчуваю, ніби живу у світі мрій", - сказав він.

Незважаючи на позитивну оцінку з боку адміністрації, критики застерігають, що дії президента порушують права громадян та іноземців, ускладнюють відносини з традиційними союзниками США та підривають міжнародне лідерство країни.

За 100 днів, що минули, адміністрація Трампа:

припинила фінансування університетів, які, на думку Білого дому, толерують антисемітизм;

обмежила права трансгендерних осіб;

скасувала програми різноманіття, рівності та інклюзивності (DEI) у федеральному уряді та серед підрядників, що викликало суттєві суспільні наслідки.

За словами посадовців, адміністрація готує нові ініціативи, серед яких продовження видачі президентських указів. Один із чиновників охарактеризував цей процес як "снігову кулю, що котиться з гори", додавши, що триває робота над новою забороною на в’їзд для громадян кількох країн.

Суди заблокували частину ініціатив президента, що викликало різку критику з боку Білого дому, який звинуватив суддів у перешкоджанні реалізації волі виконавчої влади та виборців.

Плани на майбутнє

У наступні 100 днів, згідно з планами адміністрації, Трамп зосередиться на укладанні нових торговельних угод і просуванні мирних переговорів. Президент розпочав масштабну торговельну війну з низкою країн, однак наразі призупинив дію взаємних тарифів, аби дати змогу провести переговори. Адміністрація розраховує досягти конкретних домовленостей упродовж 90 днів, хоча експерти вважають ці строки малореалістичними через відсутність угод.

Окремо наголошується на складнощах у переговорах із Китаєм, де заява Трампа нерідко суперечить позиції китайської сторони.

Наступного місяця Трамп здійснить поїздку до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Під час візиту президент продовжить зусилля з досягнення миру у війні України з Росією.

Хоча Трамп обіцяв завершити конфлікт вже "у перший день" другого терміну, мир залишається недосяжним. У суботу президент визнав, що російський президент Володимир Путін "можливо, не хоче припиняти війну".