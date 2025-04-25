Україна та Європа відповіли Трампу своїм мирним планом: Reuters дізналося зміст
Україна і європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з Росією. Так вони відповіли на "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські чиновники передали американським свої ідеї щодо завершення війни РФ проти України.
Агентство дізналося, який вигляд має спільний мирний план України та Європи.
Припинення вогню:
- сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
- обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;
- моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип "всіх на всіх"). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.
Гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, аналогічна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;
- немає обмежень для українських сил оборони;
- держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;
- Україна прагне до вступу в ЄС.
Питання територій:
- територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню.
- територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю.
- Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.
Економіка:
- США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
- санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.
Мирний план США
Нагадаємо, сьогодні Reuters також опублікувало "мирний план" США. Американський та українсько-європейський документи багато в чому схожі один на одного, але є й суттєві відмінності.
Зокрема, згідно з ідеєю Вашингтона, він визнає Крим російським на юридичному рівні.
Також план США передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.
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