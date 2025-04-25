Україна та Європа відповіли Трампу своїм мирним планом: Reuters дізналося зміст

Україна і європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з Росією. Так вони відповіли на "мирний план" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство дізналося, який вигляд має спільний мирний план України та Європи.

За даними видання, під час зустрічі в Лондоні в середу, 23 квітня, українські та європейські чиновники передали американським свої ідеї щодо завершення війни РФ проти України.

Мирний план США

Нагадаємо, сьогодні Reuters також опублікувало "мирний план" США. Американський та українсько-європейський документи багато в чому схожі один на одного, але є й суттєві відмінності.

Зокрема, згідно з ідеєю Вашингтона, він визнає Крим російським на юридичному рівні.

Також план США передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.

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