Трамп оголосив 90-денну "паузу" в торговельній війні із запровадженням 10% тарифу

США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Майже для всіх діятиме 10% мито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Він розповів, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій із валютою та нетарифних бар'єрів. При цьому вони не вжили жодних заходів у відповідь після рішення Вашингтона про тарифи. "Я санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що також набуває чинності негайно. Дякую за увагу до цього питання", - зазначив Трамп.