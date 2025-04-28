Трамп подведет итоги 100 дней президентства и очертит дальнейшие шаги, - Reuters

Глава Белого дома и его администрация на этой неделе планируют презентовать достижения первых 100 дней пребывания у власти и наметить планы на следующий период.

После стремительных изменений, которые вызвали восхищение среди союзников и недоумение среди оппонентов, в частности в сфере социальной политики, один из чиновников Белого дома заявил, что президент имеет в запасе "торпеды", но не уточнил деталей.

С момента вступления в должность 20 января, Трамп осуществил широкомасштабные изменения во внутренней и внешней политике США:

разрушил устоявшийся мировой экономический порядок через введение тарифов;

сократил численность федерального правительства путем увольнений;

ликвидировал программы многообразия в государственном и частном секторах.

Президент также выступил с критикой в адрес академических учреждений, юридических фирм и судебной системы.

Экономические трансформации и мигранты

На этой неделе Трамп посетит Мичиган, где примет участие в митинге по случаю 100 дней пребывания в должности. Белый дом планирует акцентировать внимание на экономическом курсе администрации, мерах по высылке нелегальных иммигрантов, изменениях во внешней политике, а также работе Департамента эффективности правительства (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска, направленной на сокращение федеральной бюрократии и устранение избыточных расходов.

Представитель администрации на условиях анонимности описал эту фазу президентства как "фантазию консерватора". "Каждое утро я просыпаюсь и чувствую, будто живу в мире грез", - сказал он.

Несмотря на положительную оценку со стороны администрации, критики предостерегают, что действия президента нарушают права граждан и иностранцев, осложняют отношения с традиционными союзниками США и подрывают международное лидерство страны.

За прошедшие 100 дней администрация Трампа:

прекратила финансирование университетов, которые, по мнению Белого дома, толерантно относятся к антисемитизму;

ограничила права трансгендерных лиц;

отменила программы многообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве и среди подрядчиков, что вызвало существенные общественные последствия.

По словам чиновников, администрация готовит новые инициативы, среди которых продолжение выдачи президентских указов. Один из чиновников охарактеризовал этот процесс как "снежный ком, катящийся с горы", добавив, что продолжается работа над новым запретом на въезд для граждан нескольких стран.

Суды заблокировали часть инициатив президента, что вызвало резкую критику со стороны Белого дома, который обвинил судей в препятствовании реализации воли исполнительной власти и избирателей.

Планы на будущее

В следующие 100 дней, согласно планам администрации, Трамп сосредоточится на заключении новых торговых соглашений и продвижении мирных переговоров. Президент начал масштабную торговую войну с рядом стран, однако пока приостановил действие взаимных тарифов, чтобы дать возможность провести переговоры. Администрация рассчитывает достичь конкретных договоренностей в течение 90 дней, хотя эксперты считают эти сроки малореалистичными из-за отсутствия соглашений.

Отдельно отмечаются сложности в переговорах с Китаем, где заявление Трампа нередко противоречит позиции китайской стороны.

В следующем месяце Трамп совершит поездку в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита президент продолжит усилия по достижению мира в войне Украины с Россией.

Хотя Трамп обещал завершить конфликт уже "в первый день" второго срока, мир остается недостижимым. В субботу президент признал, что российский президент Владимир Путин "возможно, не хочет прекращать войну".