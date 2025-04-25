Контроль України над ЗАЕС і "російський" Крим. Reuters показало повний план Трампа

США пропонують Україні та Росії заморозити війну в рамках свого мирного плану. У документі згадується Крим і Запорізька АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання дізналося повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією в Парижі 17 квітня.

Чутки про план США

Нагадаємо, західні ЗМІ вже протягом двох тижнів поширюють чутки про мирний план США для України та Росії. Зокрема, найбільший резонанс викликала пропозиція США визнати Крим частиною Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Крим не можна визнавати російським. Це порушує суверенітет України та її Конституцію.

Президент США Дональд Трамп розкритикував таку заяву президента України. На його думку, такі слова "перешкоджають" мирному процесу.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що Україна разом з європейськими партнерами передала Вашингтону документ, який містить їхнє спільне бачення завершення війни.

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