Росія намагається обдурити Америку і надалі затягувати війну, - Зеленський

Росіяни багато говорять про готовність до припинення вогню, але насправді лише обманюють США та увесь світ, посилюючи атаки й намагаючись затягнути війну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується, - розповів Зеленський.

Президент додав, що Росія, попри свої заяви, після Великодня відновила звичну для себе штурмову активність, і ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.

"І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ - обдурити Америку та інших - і надалі затягувати цю війну", - додав глава держави.

Тиск на Росію

На його думку, потрібно посилювати тиск на РФ, щоб росіяни "пішли на всі кроки, на все, що необхідно, щоб зупинити війну".

"Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Україна ще 47 днів тому погодилася на американську пропозицію безумовного припинення вогню, а згодом запропонувала Росії припинити удари хоча б по цивільних об'єктах. Але на це окупанти відповідають "Шахедами", ракетами, артилерією та новими штурмами.

"Потрібна належна відповідь від світу - відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки – відчутні для Росії", - підкреслив президент.