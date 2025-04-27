Росія намагається обдурити Америку і надалі затягувати війну, - Зеленський
Росіяни багато говорять про готовність до припинення вогню, але насправді лише обманюють США та увесь світ, посилюючи атаки й намагаючись затягнути війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується, - розповів Зеленський.
Президент додав, що Росія, попри свої заяви, після Великодня відновила звичну для себе штурмову активність, і ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.
"І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ - обдурити Америку та інших - і надалі затягувати цю війну", - додав глава держави.
Тиск на Росію
На його думку, потрібно посилювати тиск на РФ, щоб росіяни "пішли на всі кроки, на все, що необхідно, щоб зупинити війну".
"Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії", - наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що Україна ще 47 днів тому погодилася на американську пропозицію безумовного припинення вогню, а згодом запропонувала Росії припинити удари хоча б по цивільних об'єктах. Але на це окупанти відповідають "Шахедами", ракетами, артилерією та новими штурмами.
"Потрібна належна відповідь від світу - відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки – відчутні для Росії", - підкреслив президент.
Невдоволення Трампа
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп, який останніми неділями постійно заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хоче миру, зробив жорстку заяву про главу Кремля.
Президент США написав у соцмережі, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.
"У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше - через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!" - зазначив Трамп.
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