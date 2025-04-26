Трамп після зустрічі з Зеленським зробив жорстку заяву про Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.

"У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше - через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!", - написав Трамп.

Також президент США назвав безглуздою інформацію в ЗМІ про те, що Україна повинна повернути собі територію, зокрема Крим, щоб зупинити війну.

"Вкрай упереджений і бездарний письменник з Times, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути собі території, включно з, як я розумію, Кримом, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка найгірша з часів Другої світової війни. Чому цей легковажний репортер не пише про те, що саме Обама дав змогу Росії захопити Крим в України без жодного пострілу?", - ідеться в публікації.

Крім того, Трамп зазначив, що яку б угоду він не уклав стосовно РФ і України, навіть якщо це буде найкраща угода в історії, то видання The New York Times «все одно говоритиме про неї погано».