США обговорюють мита зі 130 країнами. З Китаєм розпочато "м'який діалог"
Кількість країн, які зв'язалися США для переговорів про мита, зросла до 130. Водночас, розпочато процес з питань торгівлі з Китаєм.
Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє РБК-Україна з посиланням Rapid Response.
"Наразі відгукнулися 130 країн, і ми ведемо з ними переговори", - сказав Хассетт.
Він додав, що, крім цього, триває процес із врегулювання торговельних суперечок із Китаєм, але він перебуває в стадії зародження.
Крім того, в Мінторгівлі США теж повідомили, що між Вашингтоном і Пекіном розпочався "м'який" діалог з питань торгівлі. Він ведеться через посередників.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про введення "взаємних мит" практично проти всіх торгових партнерів США. Розмір тарифів коливався від 10% до 49%.
Однак днями, 9 квітня, коли тарифи повноцінно мали набути чинності, Трамп призупинив введення митних тарифів на 90 днів, при цьому тариф у розмірі 10% набув негайної чинності. Более того, Трамп не исключил еще одно продление тарифной паузы. Винятком у цій схемі виявився Китай, проти якого нічого не скасували і за останніми даними, мита на імпорт з цієї країни зросли до 145%.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що США звільнили від мит смартфони, комп'ютери та чіпи. Виняток на ці групи товарів зробили незважаючи на загальне посилення тарифів на китайську продукцію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.