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США обговорюють мита зі 130 країнами. З Китаєм розпочато "м'який діалог"

Неділя 13 квітня 2025 18:15
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США обговорюють мита зі 130 країнами. З Китаєм розпочато "м'який діалог" Фото: Кевін Хассет (скріншот із відео)
Автор: Едуард Ткач

Кількість країн, які зв'язалися США для переговорів про мита, зросла до 130. Водночас, розпочато процес з питань торгівлі з Китаєм.

Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє РБК-Україна з посиланням Rapid Response.

"Наразі відгукнулися 130 країн, і ми ведемо з ними переговори", - сказав Хассетт.

Він додав, що, крім цього, триває процес із врегулювання торговельних суперечок із Китаєм, але він перебуває в стадії зародження.

Крім того, в Мінторгівлі США теж повідомили, що між Вашингтоном і Пекіном розпочався "м'який" діалог з питань торгівлі. Він ведеться через посередників.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про введення "взаємних мит" практично проти всіх торгових партнерів США. Розмір тарифів коливався від 10% до 49%.

Однак днями, 9 квітня, коли тарифи повноцінно мали набути чинності, Трамп призупинив введення митних тарифів на 90 днів, при цьому тариф у розмірі 10% набув негайної чинності. Более того, Трамп не исключил еще одно продление тарифной паузы. Винятком у цій схемі виявився Китай, проти якого нічого не скасували і за останніми даними, мита на імпорт з цієї країни зросли до 145%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США звільнили від мит смартфони, комп'ютери та чіпи. Виняток на ці групи товарів зробили незважаючи на загальне посилення тарифів на китайську продукцію.

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