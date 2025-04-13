США обговорюють мита зі 130 країнами. З Китаєм розпочато "м'який діалог"

Кількість країн, які зв'язалися США для переговорів про мита, зросла до 130. Водночас, розпочато процес з питань торгівлі з Китаєм.

Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє РБК-Україна з посиланням Rapid Response.

"Наразі відгукнулися 130 країн, і ми ведемо з ними переговори", - сказав Хассетт. Він додав, що, крім цього, триває процес із врегулювання торговельних суперечок із Китаєм, але він перебуває в стадії зародження. Крім того, в Мінторгівлі США теж повідомили, що між Вашингтоном і Пекіном розпочався "м'який" діалог з питань торгівлі. Він ведеться через посередників.