Радник голови ОП про переговори в Женеві: мирного плану в первісному вигляді вже немає
У результаті переговорів українських та американських чиновників у Женеві мирний план було видозмінено. З нього прибрали частину пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента України Олександра Бевза у Facebook.
Бевз зазначив, що переговори з американськими чиновниками в Женеві були дуже конструктивними. Україні вдалося обговорити кожен пункт мирного плану, який запропонували США.
"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частину пунктів було вилучено, частину - змінено. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - розповів радник глави ОП.
За його словами, фінальні рішення щодо найбільш проблематичних питань ухвалюватимуть президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.
Також Безв звернув увагу, що конспірології було в рази більше, ніж у реальності.
Мирний план США
Нагадаємо, про мирний план США західні ЗМІ почали писати минулого тижня. Згідно з чутками, його розробляли не тільки американські чиновники, а й російські.
Авторитетні видання писали про те, що план складається з 28 пунктів, частина з яких є для України неприйнятними.
План передбачав, що Донецька і Луганська області мали перейти під повний контроль Росії. При цьому для України встановлювався ліміт на розмір армії - до 600 тисяч особового складу.
На цьому тлі українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для коригування мирного плану.
Після переговорів президент України Володимир Зеленський зазначив, що були сигнали того, що українську позицію почули.