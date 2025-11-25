Трамп відправляє Віткоффа до Путіна для фіналізації мирного плану

Спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною та Росією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Truth Social.

За його словами, протягом останнього тижня американська команда досягла значного прогресу в підготовці угоди щодо припинення війни в Україні.

"Оригінальний 28-пунктний мирний план, який був розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності", - заявив американський лідер.

Трамп доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу провести переговори з російським диктатором у Москві, а секретар армії Ден Дрісколл паралельно має зустрітися з українськими переговірниками.

Глава Білого дому додав, що про результати він буде поінформований разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та керівницею апарату Білого дому Сюзі Вайлс.