Трамп відправляє Віткоффа до Путіна для фіналізації мирного плану

Вівторок 25 листопада 2025 21:56
UA EN RU
Трамп відправляє Віткоффа до Путіна для фіналізації мирного плану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною та Росією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Truth Social.

За його словами, протягом останнього тижня американська команда досягла значного прогресу в підготовці угоди щодо припинення війни в Україні.

"Оригінальний 28-пунктний мирний план, який був розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності", - заявив американський лідер.

Трамп доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу провести переговори з російським диктатором у Москві, а секретар армії Ден Дрісколл паралельно має зустрітися з українськими переговірниками.

Глава Білого дому додав, що про результати він буде поінформований разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та керівницею апарату Білого дому Сюзі Вайлс.

Мирний план США

Мирний план США щодо завершення війни в Україні вже зазнав змін відтоді, як став публічним. Оновлення документа відбулося під час зустрічі українських та американських урядовців у Женеві. За даними Financial Times, зараз він містить 19 пунктів замість початкових 28.

Ключові питання мають обговорити президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп, однак дата їхньої зустрічі поки що невідома. Українська делегація заявила про готовність провести переговори на рівні лідерів до завершення листопада.

Також FT повідомляє, що Україна нібито погодилася скоротити чисельність Збройних сил до 800 тисяч.

Тим часом Росія продовжує тиск і погрози відхилити оновлений американський план. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не підтримає документ, якщо він не враховуватиме нібито досягнутих домовленостей між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці.

Російська Федерація Дональд Трамп Стів Віткофф Війна Росії проти України мирний план США
