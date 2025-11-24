Мирний план Трампа для України скоротили майже на третину, - FT

Мирний план США для завершення війни Росії проти України значно скоротили в результаті переговорів у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Неназвані джерела розповіли виданню, що тепер мирний план США складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше.

Таким чином, мирний план було урізано майже на третину.

Співрозмовники FT не уточнювали, які саме пункти було вилучено з мирного плану. При цьому перед переговорами українських і американських чиновників у Женеві європейські лідери висловили стурбованість деякими частинами плану, включно з вимогами, що стосуються санкцій проти Москви і заморожених російських активів. Вони підкреслювали, що такі питання перебувають у компетенції ЄС.