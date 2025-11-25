ua en ru
Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди

Вашингтон, Вівторок 25 листопада 2025 19:50
UA EN RU
Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що укладення угоди щодо завершення війни РФ проти України вже близько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера на церемонії помилування індички напередодні Дня подяки.

Трамп сказав, що за минулий місяць нібито загинуло 25 тисяч українських і російських солдатів.

"Тому я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди. Ми це дізнаємося. Я думав, що це станеться швидше", - уточнив американський лідер.

Мирні переговори

Нагадаємо, США підготували для України і Росії мирну угоду з 28 пунктів. Первісна версія містила велику кількість ультимативних вимог Кремля до Києва.

Для того, щоб змінити мирний план, українська делегація зустрілася з американською в Женеві.

У результаті діалогу з плану вдалося прибрати кілька пунктів. Зокрема, тепер документ не передбачає обов'язкового скорочення чисельності української армії.

Згідно з інформацією Financial Times, тепер мирний план включає тільки 19 пунктів.

Учора, 24 листопада, і сьогодні, 25 листопада, відбуваються переговори американських чиновників із російськими в Абу-Дабі.

Прес-секретар міністра армії США розповів, що переговори проходять добре. Більш детальної офіційної інформації про зустріч поки що немає.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський має відвідати Вашингтон і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до кінця листопада.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, український лідер готовий до зустрічі 27 листопада - у День подяки.

