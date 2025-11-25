ua en ru
Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным

Вторник 25 ноября 2025

Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным
Автор: Валерий Ульяненко

Встреча лидера США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится лишь тогда, когда будет готово мирное соглашение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", - подчеркнул он.

Американский лидер также выразил надежду на то, что мир в Украине будет достигнут как можно быстрее.

Во вторник, 25 ноября, стало известно, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф в Москве проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной для ускорения согласования мирного плана между США, Украиной и РФ.

Мирный план Трампа

Напомним, недавно западные СМИ обнародовали проект американского мирного плана из 28 пунктов. Согласно неофициальной информации, документ содержал положения, которые расценивались как уступки России.

Украина направила в Женеву делегацию для проведения переговоров с представителями США, чтобы пересмотреть наиболее противоречивые положения документа.

После консультаций советник руководителя Офиса президента Александр Бевз рассказал, что часть пунктов из проекта изъяли, а некоторые - скорректировали.

Вчера, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. В частности, в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.

Отметим, сегодня, 25 ноября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США приобщили к мирным переговорам как Украину, так и Россию.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп выразил убеждение, что заключение соглашения о завершении войны РФ против Украины уже близко.

