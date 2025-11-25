ua en ru
Головна » Новини » Політика

У Трампа заявили про участь і Росії, і України в перемовинах: залишилося кілька деталей

США, Вівторок 25 листопада 2025 18:07
У Трампа заявили про участь і Росії, і України в перемовинах: залишилося кілька деталей Фото: прессекретар Білого дому Керолайн Левітт (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У мирних переговорах по завершенню війни в Україні приймають участь як українські, так і російські представники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт в X.

За її словами, протягом останнього тижня США "досягли значного прогресу" в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

"Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США", - наголосила Левітт.

Що відомо про мирний план Трампа

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ оприлюднили проєкт американського мирного плану із 28 пунктів. Згідно із неофіційною інформацією, один із пунктів стосувався обмеження чисельності ЗСУ на рівні 600 тисяч військових. У документі також були інші положення, які розцінювалися як поступки Росії.

Україна направила до Женеви делегацію для проведення переговорів з представниками США, щоб переглянути найбільш суперечливі положення документа.

Після консультацій радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів, що частину пунктів із проєкту вилучили, а деякі - скоригували.

Вчора, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Зокрема, у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.

Зазначимо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що український лідер Володимир Зеленський вже у листопаді може поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.

