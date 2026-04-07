США переглядають цілі в Ірані, щоб країну не звинуватили у військових злочинах, - Politico
Пентагон розширює список об'єктів в Ірані, які він може атакувати. Перегляд цілей є ймовірним обхідним шляхом на випадок, якщо адміністрацію Трампа звинуватять у військових злочинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами двох представників Пентагону, військові планувальники переглядають список цілей, оскільки США та Ізраїль шукають нові цілі для авіабомбардувань після п'яти тижнів цілодобових ударів по військових об'єктах, а також нарощування чисельності наземних військ США в регіоні.
Зокрема, розглядаються енергетичні об'єкти, які країна може атакувати, включно зі списком об'єктів, які забезпечують паливом і електроенергією як цивільне населення, так і військових.
За словами чиновників, подвійне призначення робить цілі законними. Однак третє джерело каже, що представники Пентагону сперечаються про те, наскільки обґрунтоване таке пояснення.
Напруженість полягає в тому, де провести межу між військовими і цивільними цілями, як-от водоочисні споруди, що можуть вважатися цілями, оскільки військовим теж потрібна вода для пиття.
Як пише Politico, кампанія США та Ізраїлю з бомбардування загалом не торкнулася енергопостачання і постачання палива в країну. Але в міру зростання невдоволення в Білому домі відмовою Ірану капітулювати список цілей розширився.
Трамп погрожує розбомбити Іран
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав Ірану час до 20:00 сьогоднішнього вівторка (за Києвом до середи 03:00), щоб країна відкрила Ормузьку протоку. В іншому разі американський лідер пообіцяв бомбити мости й електростанції по всьому Ірану.
Учора в ОНН попередили, що стурбовані погрозами Трампа і додали, що якщо внаслідок атак постраждає цивільне населення, то це вже буде порушення міжміського права і може вважатися військовим злочином.
До слова, журналісти вчора ставили Трампу запитання на цю тему, на що той сказав, що воєнний злочин - це дати Ірану мати ядерну зброю.