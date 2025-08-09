Трамп хоче зупинити вбивства, ми маємо діяти разом проти плану РФ, - Зеленський

"Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - зазначив Зеленський.

Український президент також подякував своєму фінському колезі за підтримку та нагадав, що Фінляндія, як і Україна, мають найдовші у Європі кордони з РФ. Отже, обидві країни чудово знають, яку небезпеку несе таке сусідство.

"Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", - додав Зеленський.