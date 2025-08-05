Дедлайн для Путіна спливає: Стубб обговорив із Трампом кроки для миру в Україні

Як повідомляє РБК-Україна , про це Стубб написав у Twitter.

За словами Стубба, вони з Трампом обговорили питання припинення бойових дій, оскільки термін, який президент США дав Росії для зупинення війни, наближається до завершення.

"Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню. Довгострокові переговори мають призвести до міцного та справедливого миру", - написав Стубб.

Дедлайн Трампа

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв вдарити по Росії 100% вторинними тарифами, якщо за 50 днів Росія не піде на мир з Україною. А вже минулого тижня американський лідер посилив своє рішення - дедлайн значно скоротився.

Тепер вторинні тарифи й санкції загрожують РФ, якщо до 8 серпня Москва не захоче миру. Варто зазначити, що Трамп поки не уточнив, які саме обмеження він має намір запровадити проти Росії, крім 100% вторинних тарифів.