Трамп хочет остановить убийства, мы должны действовать вместе против плана РФ, - Зеленский

"Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что Президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано", - отметил Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил своего финского коллегу за поддержку и напомнил, что Финляндия, как и Украина, имеют самые длинные в Европе границы с РФ. Итак, обе страны прекрасно знают, какую опасность несет такое соседство.

"Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности", - добавил Зеленский.