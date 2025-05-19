Президент Фінляндії пояснив Трампу, чому Росія більше не велика держава
Президент Фінляндії Александер Стубб використав свій вплив, щоб переконати президента США Дональда Трампа переглянути свою точку зору на економічну і військову міць Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, Стубб, один із невеликої групи європейських лідерів, до думки яких прислухається Трамп.
На конференції з безпеки в Таллінні він зізнався, що у своїй розмові з Трампом 17 травня намагався роз'яснити, що Росія більше не є великою державою, "принаймні, в економічному плані".
Стубб зазначив, що за розміром економіки Росія "менша за Італію, трохи більша за Іспанію", при цьому "її відсоткова ставка перевищує 20%, а її резерви вичерпані".
При цьому Росія у військовому відношенні "хотіла заперечувати незалежний суверенітет і територіальну цілісність України три роки тому", проте цього року просунулася лише на 1%.
"Тож це більше не країна, яку можна розглядати як велику державу", - констатував він.
Продовження діалогу з Вашингтоном
За його словами, ці повідомлення потрібно передавати до Вашингтона і продовжувати взаємодіяти з американською адміністрацією.
"Світогляд Трампа не так уже й далекий від того, що ми бачили в "концерті держав" 19 століття - епосі великої сили, іноді конкуренції, а іноді співпраці. Ми повинні переконати адміністрацію США, що вільна торгівля і загальні правила кращі за транзакційні угоди, і ми повинні показати, що ми серйозно ставимося до оборони в Європі і що ми є постачальниками безпеки, а не споживачами безпеки", - додав Стубб.
Трамп втрачає терпіння у відносинах із Росією
Стубб заявив, що Трамп і Путін, які мають поговорити телефоном 19 травня, не повинні вирішувати долю України в обхід президента Володимира Зеленського.
Президент Фінляндії також сказав, що залежно від того, як пройде телефонний дзвінок, сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представлять до Конгресу цього тижня пакет санкцій, щоб зробити фінанси Росії неспроможними. Стубб перебуває в майже щоденному контакті з Гремом, який описує пакет санкцій як "нищівний".
Стубб заявив: "Якби ми зібрали все воєдино, то могли б сказати, що Зеленський терплячий, а президент Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в бік Росії".
Нищівний пакет санкцій
Сенатор Грем минулого тижня обговорював свій пакет санкцій з європейськими міністрами закордонних справ. Очікується, що він адаптує положення законопроєкту так, щоб він був націлений на іноземні компанії, які імпортують російські енергоносії.
Грем, прихильник Трампа, представляє свої санкції як доповнення до тарифної політики Трампа, а не як альтернативу.
Початковий пакет містив плани щодо введення 500%-вих мит на товари будь-якої країни, яка торгує енергоносіями з Росією.
Президент США Дональд Трамп заявив 17 травня заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори проваляться.
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