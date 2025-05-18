Трамп втрачає терпіння щодо війни в Україні, але в правильному напрямку, - Стубб

Американський президент Дональд Трамп починає виявляти нетерпіння у питанні війни Росії проти України - але у правильному напрямку.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За словами Стубба, протягом останніх двох тижнів справи для України йдуть у кращому напрямку.

Президент заявив, що вчора, в суботу, він мав тривалу телефонну розмову з президентом США, а сьогодні вранці переговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зеленський терплячий, а от Трамп починає проявляти нетерпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - підсумував Стубб.