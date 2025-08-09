ua en ru
Зеленський - Трампу: дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо

Київ, Субота 09 серпня 2025 08:58
UA EN RU
Зеленський - Трампу: дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не буде віддавати свої території російським окупантам. Відповідь на територіальне питання є в Конституції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна готова до реальних рішень, які приведуть до миру. Але, як заявив президент, будь-які рішення, які проти України і без України, - одночасно і рішення проти миру.

"Вони (рішення без України, - ред.) нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви", - додав Зеленський.

Трамп допустив обмін територіями

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливий "обмін територіями" з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

"Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - заявив він.

Варто додати, що Трамп також назвав дату і місце зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони зустрінуться 15 серпня на Алясці.

Видання CBS News зазначає, що президент Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.

