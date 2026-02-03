Пастка для Трампа? Як РФ використала "енергетичне перемир'я" у розпал переговорів в Абу-Дабі

Читайте також: Удар по енергетиці в пік морозів: Зеленський заявив про зміни в переговорах із РФ

Головне:

Дати початку і закінчення енергетичного перемир'я так і залишилися до кінця незрозумілими.

Росія могла використовувати паузу лише для підготовки до особливо потужного удару.

Поки невідомо, як порушення даної Трампу обіцянки не стріляти по українській енергетиці позначиться на переговорах в Абу-Дабі.

"Якщо росіяни не змогли втриматися від спокуси скористатися холодними днями - це свідчить про все",- говорить РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні, коментуючи найпотужніший удар РФ по українській енергетиці у 2026 році.

"Це показує ставлення росіян до американців. І до того, чи дійсно росіяни налаштовані на тривалий мир", - додав він.

Співрозмовник РБК-Україна - про останній обстріл енергетики (інфографіка РБК-Україна)

Раніше джерела РБК-Україна допускали, що щонайменше до нового раунду переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого агресори можуть утриматися від нових атак. Як мінімум, щоб не псувати атмосферу. Але, вочевидь, переважили інші чинники, зокрема й погодний. Як прогнозується, вже з 4 лютого морози в Україні стануть слабшими.

Як виникло "енергетичне перемир'я"

Нетривале і дивне "енергетичне перемир'я" закінчилося так само несподівано, як і почалося.

Тим паче, залишилося незрозумілим, коли ж воно власне й розпочалося. Як і те, на який термін було розраховано, і чи була досягнута домовленість про перемир'я як така.

Першоджерелом взагалі послужили чутки від російських Z-"воєнкоррів", які з ранку 29 січня стали повідомляти про нібито заборону на атаки по українській енергоінфраструктурі.

Пізніше Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що попросив Путіна "тиждень не стріляти по Києву і різних містах" - і російський диктатор нібито погодився.

Пізніше путінський прессекретар Пєсков підтвердив згоду РФ не атакувати українську енергетику на прохання Трампа. Але лише до 1 лютого.

Своєю чергою, за словами Володимира Зеленського, відлік перемир'я тільки почався з ночі на 30 січня. І за відсутності нових атак з боку агресорів Україна готова утримуватися від дзеркальних ударів по РФ. І справді кілька днів повідомлень про нові атаки по енергооб'єктах на території країни-агресора не надходило.

Попри нову хвилю морозів з кінця січня, кілька днів росіяни утримувалися від ударів по енергоінфраструктурі. Ще в понеділок 2 лютого Зеленський прямо визнавав, що цілеспрямованих ударів по енергетиці не завдавали. Хоча в Міненерго того ж дня заявляли, що росіяни атакували енергетику в кількох регіонах України. Нехай і не в таких масштабах, як у ніч на 3 лютого.

Росія лише накопичувала ракети і дрони

"Воювати і принижувати українців їм потрібно більше, ніж займатися деескалацією і дипломатією. І звісно, якщо вони так себе поводять - то велике питання взагалі до їхніх слів. Також це ставить більше завдань для наших партнерів, тому що нам явно потрібно більше ППО", - сказав РБК-Україна інформований співрозмовник у владі.

Дійсно, як зазначив Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, росіяни поставили антирекорд, застосувавши понад 70 крилатих і балістичних ракет під час атаки.

"Або Росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну", - сказав Зеленський, маючи на увазі домовленість про "тижневе" перемир'я.

Очевидно, РБК-Україна мало рацію у своїй версії про те, що росіянам просто потрібен був час для підготовки нової потужної атаки. Але вони вирішили замаскувати це під черговий "жест доброї волі".

"Що вони зробили? Вони відстрочили удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили", - заявив Зеленський.

Примітно, що атака відбувалася рівно в той час, коли Рютте вже перебував на території України дорогою до Києва. Функцію "тимчасового ППО" генсек НАТО виконати не зміг.

Це вельми показовий момент, який ілюструє реальне ставлення росіян до країн Заходу. Адже під час візитів до Києва вже колишнього спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога вони від атак утримувалися.

Тоді як присутність генсека НАТО на українській території таким стримувальним фактором не є - хоча формально Рютте обіймає значно вищу посаду, ніж обіймав Келлог.

Як обстріл вплине на переговори в Абу-Дабі

Практика показує, що раціонально спрогнозувати, коли росіяни можуть завдати чергового удару по українській енергетиці, просто неможливо. Навіть чергові мирні переговори та необхідність імітувати готовність до завершення війни не є стримувальним фактором.

Варто згадати, що один із попередніх потужних ударів було завдано просто в розпал попередніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня. Можливо, такі дії агресори навпаки розглядають як "посилення переговорних позицій", відповідно ще до радянської школи дипломатії.

"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони також розраховують на війну і знищення України і не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скоригована відповідним чином", - заявив Зеленський після атаки.

Публічно пояснювати, у чому полягатиме ця "корекція", у президентській команді не стали. "Побачимо, як це вплине на завтрашні переговори. Складно сказати, як будуть налаштовані американці", - сказав РБК-Україна співрозмовник у владі.

Він також назвав "фейком" інформацію від The New York Times про те, що раніше росіяни в приватному порядку нібито "вибачилися" за атаку по інфраструктурі Одеси і обстріл пасажирського поїзда.

Загалом, поведінку американської сторони на майбутніх переговорах справді навряд чи можна спрогнозувати. Попри те, що весь останній рік Україна щосили демонструє (і підкріплює практичними кроками) своє прагнення до миру. А росіяни відверто плюють на будь-які домовленості. Але для Трампа і членів його команди це не є аргументом у суперечці про те, хто ж дійсно "не хоче закінчувати війну".