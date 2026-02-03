Удар по енергетиці в пік морозів: Зеленський заявив про зміни в переговорах з РФ
Після сьогоднішньої масованої атаки РФ робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Москва не сприймає дипломатію серйозно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
Читайте також: Під ударом ТЕЦ і ТЕС у мороз -25: все про наслідки атаки в Києві, Харкові та інших містах
Як зазначив президент, РФ скористалася пропозицією США поставити удари на короткострокову паузу не для підтримки дипломатії, а щоб накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 градусів.
За словами президента України, був рекордний удар балістикою.
"Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких - "Шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі", - розповів Зеленський.
За його даними, "є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі".
Зеленський повідомив, що залучено всі необхідні сили для ліквідації наслідків удару.
Він доручив Міністерству енергетики, МВС та уряду надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатися з міжнародними партнерами щодо додаткових пакетів підтримки.
"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - підсумував президент.
Переговори в Абу-Дабі
Другий раунд переговорів на рівні робочих груп безпеки між Україною, Росією і США запланований на 4-5 лютого в Абу‑Дабі.
За даними ЗМІ, на переговорах буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.
Нагадаємо, що перший раунд тристоронніх переговорів між делегаціями відбувся 23–24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. У Сполучених Штатах зустріч оцінили позитивно, а в Києві назвали її змістовною.
Під час переговорів найбільшого прогресу сторони досягли в обговоренні військового та безпекового блоку питань. Водночас щодо територіальних аспектів домовленостей наразі немає.
Обстріл України 3 лютого
Сьогодні вночі та зранку російські окупанти здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під ударами були 8 областей України. Обстріл здійснювався хвилями. Під прицілом ТЕЦ і ТЕС. Зафіксовані пошкодження.
Після атаки російське міністерство оборони цинічно зізналося в ударі по енергетиці України в пік морозів.
Все про наслідки масованого обстрілу РФ в ніч на 3 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.