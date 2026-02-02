"Цілеспрямованих ударів не було". Зеленський повідомив, чи працює енергетичне перемир'я

Минулої доби російські війська здійснили нові обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах України. Але цілеспрямованих масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.