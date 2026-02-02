ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

"Цілеспрямованих ударів не було". Зеленський повідомив, чи працює енергетичне перемир'я

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 13:08
UA EN RU
"Цілеспрямованих ударів не було". Зеленський повідомив, чи працює енергетичне перемир'я Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російські війська здійснили нові обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах України. Але цілеспрямованих масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі - саме по об’єктах залізниці", - заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні, під час наради, було визначено доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника "Укрзалізниці".

"Очікую виконання доручень уже сьогодні", - написав президент.

Водночас сьогодні заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, через обстріли є знеструмлення у кількох областях.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звертався до російського диктатора Володимира Путіна з проханням на тиждень припинити обстріли Києва та інших українських міст. За словами Трампа, очільник Кремля погодився на таку пропозицію.

Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив готовність РФ до енергетичного перемир’я, однак зазначив, що воно діє лише до 1 лютого.

Водночас аналітики наголошували, що тимчасовий мораторій на удари по Україні може бути вигідним Кремлю для накопичення ракет і дронів.

Зазначимо, що 1 лютого російські війська атакували дроном службовий автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули 12 людей, ще стільки ж отримали поранення.

Обстріли залізниці

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на напрямку Дніпро - Запоріжжя. Таке рішення ухвалили через атаки на об’єкти залізничної інфраструктури та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів.

Зокрема, протягом останніх днів російські дрони завдали щонайменше семи ударів по залізничних об’єктах на території України.

Крім того, у Конотопі ворог уже другий день поспіль атакує цивільну залізничну інфраструктуру. Унаслідок ударів БпЛА пошкоджено колії, станційну територію, ремонтний цех і адміністративну будівлю локомотивного депо, а також виникли пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Укрзалізниця Укренерго Війна в Україні Атака дронів
Новини
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом