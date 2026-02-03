Уловка для Трампа? Как РФ использовала "энергетическое перемирие" в разгар переговоров в Абу-Даби

Несмотря на обещание неделю не бить по украинской энергетике, Россия провела самый мощный в этом году обстрел.
РБК-Украина объясняет, как и почему сорвалось энергетическое перемирие накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби.
Главное:
"Если россияне не смогли удержаться от соблазна воспользоваться холодными днями – это говорит обо всем", – говорит РБК-Украина собеседник в президентском окружении, комментируя самый мощный удар РФ по украинской энергетике в 2026 году.
"Это показывает отношение россиян к американцам. И к тому, действительно ли русские настроены на продолжительный мир", – добавил он.
Ранее источники РБК-Украина допускали, что как минимум до нового раунда переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля агрессоры могут воздержаться от новых атак. Как минимум, чтобы не портить атмосферу. Но, очевидно, перевесили другие факторы, в том числе погодный. Как прогнозируется, уже с 4 февраля морозы в Украине станут слабее.
Непродолжительное и странное "энергетическое перемирие" закончилось так же неожиданно, как и началось.
Тем более, осталось непонятным, когда же оно собственно и началось. Как и то, на какой срок было рассчитано, и была ли достигнута договоренность о перемирии как такая.
Первоисточником вообще послужили слухи от российских Z-"военкорров", которые с утра 29 января стали сообщать о якобы запрете на атаки по украинской энергоинфраструктуре.
Позже Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что попросил Путина "неделю не стрелять по Киеву и разных городах" – и российский диктатор якобы согласился.
Позже путинский пресс-секретарь Песков подтвердил согласие РФ не атаковать украинскую энергетику по просьбе Трампа. Но лишь до 1 февраля.
В свою очередь, по словам Владимира Зеленского, отсчет перемирия только начался с ночи на 30 января. И при отсутствии новых атак со стороны агрессоров Украина готова воздерживаться от зеркальных ударов по РФ. И действительно, несколько дней сообщений о новых атаках по энергообъектах на территории страны-агрессора не поступало.
Несмотря на новую волну морозов с конца января несколько дней россияне воздерживались от ударов по энергоинфраструктуре. Еще в понедельник 2 февраля Зеленский прямо признавал, что целенаправленных ударов по энергетике не наносилось. Хотя в Минэнерго в тот же день заявляли, что россияне атаковали энергетику в нескольких регионах Украины. Пусть и не в таких масштабах, как в ночь на 3 февраля.
"Воевать и унижать украинцев им нужно больше, чем заниматься деэскалацией и дипломатией. И конечно, если они так себя ведут – то большой вопрос вообще к их словам. Также это ставит больше задач для наших партнеров, потому что нам явно нужно больше ПВО", – сказал РБК-Украина информированный собеседник во власти.
Действительно, как отметил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, россияне поставили антирекорд, применив более 70 крылатых и баллистических ракет во время атаки.
"Либо Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня вместо семи, либо они реально делают ставку на войну", – сказал Зеленский, имея ввиду договоренность о "недельном" перемирии.
Очевидно, РБК-Украина было право в своей версии о том, что россиянам просто требовалось время для подготовки новой мощной атаки. Но они решили замаскировать это под очередной "жест доброй воли".
"Что они сделали? Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов, и в самые холодные дни ударили", – заявил Зеленский.
Примечательно, что атака происходила ровно в то время, как Рютте уже находился на территории Украины по пути в Киев. Функцию "временного ПВО" генсек НАТО выполнить не смог.
Это весьма показательный момент, который иллюстрирует реальное отношение россиян к станам Запада. Ведь во время визитов в Киев уже бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога они от атак воздерживались.
Тогда как присутствие генсека НАТО на украинской территории таким сдерживающим фактором не является – хотя формально Рютте занимает куда более высокую должность, нежели занимал Келлог.
Практика показывает, что рационально спрогнозировать, когда россияне могут нанести очередной удар по украинской энергетике, просто невозможно. Даже очередные мирные переговоры и необходимость имитировать готовность к завершению войны не являются сдерживающим фактором.
Стоит вспомнить, что один из предыдущих мощных ударов был нанесен прямо в разгар предыдущих переговоров в Абу-Даби 23-24 января. Возможно, такие действия агрессоры наоборот рассматривают как "усиление переговорных позиций", в соответствии еще с советской школой дипломатии.
"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они также рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", – заявил Зеленский после атаки.
Публично объяснять, в чем будет состоять эта "коррекция", в президентской команде не стали. "Увидим, как это повлияет на завтрашние переговоры. Сложно сказать, как будут настроены американцы", – сказал РБК-Украина собеседник во власти.
Он также назвал "фейком" информацию от The New York Times о том, что ранее россияне в частном порядке якобы "извинились" за атаку по инфраструктуре Одессы и обстрел пассажирского поезда.
В целом, поведение американской стороны на будущих переговорах действительно едва ли можно спрогнозировать. Несмотря на то, что весь последний год Украина изо всех сил демонстрирует (и подкрепляет практическими шагами) свое стремление к миру. А россияне откровенно плюют на любые договоренности. Но для Трампа и членов его команды это не является аргументом в споре о том, кто же действительно "не хочет заканчивать войну".
