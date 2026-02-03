РФ цинічно зізналася в ударі по енергетиці України в пік морозів

Російське Міноборони підтвердило завдання масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України 3 лютого. Сьогодні на території країни утримуються сильні морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У Москві цинічно заявили, що ракети та ударні безпілотники нібито били по "підприємствах військово-промислового комплексу України та об’єктах енергетики, які використовуються в їхніх інтересах".

Також у російському відомстві традиційно намагалися виправдати атаку, заявивши, що вона була здійснена "у відповідь на атаки України на цивільні об’єкти на території Росії".

При цьому російська сторона стверджує, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об’єкти вражені", не згадуючи про наслідки для цивільного населення України в умовах пікових зимових температур.