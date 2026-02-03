ua en ru
РФ цинічно зізналася в ударі по енергетиці України в пік морозів

Вівторок 03 лютого 2026 13:31
РФ цинічно зізналася в ударі по енергетиці України в пік морозів
Автор: Ірина Глухова

Російське Міноборони підтвердило завдання масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України 3 лютого. Сьогодні на території країни утримуються сильні морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У Москві цинічно заявили, що ракети та ударні безпілотники нібито били по "підприємствах військово-промислового комплексу України та об’єктах енергетики, які використовуються в їхніх інтересах".

Також у російському відомстві традиційно намагалися виправдати атаку, заявивши, що вона була здійснена "у відповідь на атаки України на цивільні об’єкти на території Росії".

При цьому російська сторона стверджує, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об’єкти вражені", не згадуючи про наслідки для цивільного населення України в умовах пікових зимових температур.

Масований обстріл України

У найсильніші морози цієї зими Росія завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Атака по восьми регіонах відбувалася хвилями - від дронів і балістики до крилатих ракет.

Під вогнем упродовж ночі перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя, а також окремі райони відповідних областей.

Під ранок ворог здійснив пуски крилатих ракет в напрямку Київської та Вінницької областей.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони.

Станом на ранок, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей - 38 ракет та 412 безпілотників різних типів.

Про наслідки масованого обстрілу РФ по енергетиці України в ніч на 3 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.

