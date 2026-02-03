ТЕЦ-5 і підстанції пошкоджені: Харків оголосив надзвичайну ситуацію

Внаслідок масованого нічного удару у Харкові пошкоджені ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" та "Залютине". Велика кількість людей залишилась без тепла, у місті оголосили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської міськради та коментар міського голови Ігоря Терехова каналу " Думка ".

Сьогодні відбувалось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Аварію на енергооб'єктах було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

"Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян", - наголосив Терехов.

За його словами, під загрозою були 1200 будинків, але завдяки блочномодульним котельням та альтернативним джерелам теплопостачання були заживлені 300 будинків. Він також додав, що було ухвалено рішення щодо зливу теплоносія, оскільки в морози це єдине, що дозволяє зберегти систему теплопостачання.

В результаті в Харкові було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 - житлові будинки. За словами міського голови, без тепла залишилися майже 105 тисяч осіб.

Він розповів, що без тепла перебувають будинки в Шевченківському, Новобаварському, Холодногірському і частково Київському районах.

Світло та Пункти незламності

Крім того, уряд збільшить для міста ліміти електроенергії, щоб не відключати тих, хто перебуває без опалення, що дозволить громадянам користуватися опалювальними приладами. Терехов також додав, що Харкову вдалося заживити метро та електротранспорт.

"У нас працює 101 Пункт незламності, в яких можуть перебувати люди цілу добу. В разі необхідності будемо встановлювати намети - 50 наметів для того, щоб люди перебували в більш-менш нормальних умовах", - сказав він.

Харківський голова додав, що є домовленість з "Укрзалізницею", яка надасть шість вагонів, в яких зможуть перебувати люди.