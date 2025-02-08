Трамп анонсував зустріч із Зеленським, а Умєрову призначили нових заступників: новини за 7 лютого

Трамп допустив зустріч із Зеленським наступного тижня

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - сказав американський лідер.

Також він відповів на запитання про те, де саме може пройти зустріч.

"Це може бути Вашингтон. Ну, я не збираюся їхати туди (до Києва - ред.)", - додав він.

При цьому Трамп зазначив, що він допускає переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Але конкретики з цього питання поки що немає.

Кабмін призначив двох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників глави Міноборони Рустема Умєрова. Посади отримали Євген Мойсюк і Валерій Чуркін.

Як зазначив Умєров, нових заступників призначили за його поданням.

Зеленський підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати

Як розповів президент України Володимир Зеленський, українські захисники 6 лютого розпочали новий наступ у Курській області. Їм вдалося досягти успіхів.

Президент уточнив, що ЗСУ вдалося просунутися вглиб регіону на 2,5 кілометра.

Раніше американський Інститут вивчення війни писав про те, що українські захисники провели серію штурмів у Курській області.

При цьому, за даними ISW, Сили оборони України просунулися на відстань до 5 кілометрів.

Росіяни знову підтягнули солдатів КНДР для штурмів у Курській області

За словами президента України Володимира Зеленського, російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

"У районах Курської операції були нові штурми: російська армія... і підтягнули знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових", - сказав Зеленський.

У ЗСУ спростували російський фейк про захоплення Торецька

Вдень 7 лютого у Міноборони Росії заявили про захоплення Торецька силами трьох мотострілецьких бригад і добровольців.

Однак, як повідомив РБК-Україна речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, наразі бої в Торецьку точаться у міській забудові.

Він зауважив, що станом на 16:00 на Торецькому напрямку противник атакував 8 разів в районі Торецька. Досі ще точаться чотири бої.

У ТЦК та військових частинах посилили охорону на тлі хвилі підривів

У військових частинах, установах та закладах Сухопутних військ ЗСУ посилили охорону. Таке рішення ухвалили на тлі хвилі підривів у ТЦК.

Зокрема, військові:

посилили патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;

посилили контроль доступу на території військових об’єктів;

здійснюють встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;

проводять додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Також цивільним співробітникам та особового складу проводять інструктажі щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, проникнення сторонніх та інших надзвичайних ситуацій.