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Зеленський підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати

Київ, П'ятниця 07 лютого 2025 22:25
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Зеленський підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники розпочали новий наступ у Курській області. Їм вдалося досягти успіхів.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський.

Як пише видання, глава української держави підтвердив початок нового українського наступу в Курській області в четвер, 6 лютого.

Президент уточнив, що українським захисникам вдалося просунутися вглиб регіону на 2,5 кілометра.

Чутки про наступ українських військ

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни писав про те, що українські захисники провели серію штурмів у Курській області.

При цьому, за даними ISW, Сили оборони України просунулися на відстань до п'яти кілометрів.

Зеленський підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результатиФото: ділянки, де могли наступати українські захисники (understandingwar.org)

Варто зауважити, що операція українських воїнів у Курській області почалася ще в серпні минулого року. Завдяки ефекту несподіванки їм вдалося взяти під свій контроль велику кількість населених пунктів, зокрема місто Суджа.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Курська операція - це одна з головних перемог України за всю війну. Вона змусила Росію стягнути 60 тисяч своїх військових.

Також, за словами глави української держави, Курська операція призвела до найбільшого поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію.

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