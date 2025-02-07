Зеленський підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати

Українські захисники розпочали новий наступ у Курській області. Їм вдалося досягти успіхів.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський.

При цьому, за даними ISW, Сили оборони України просунулися на відстань до п'яти кілометрів.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни писав про те, що українські захисники провели серію штурмів у Курській області .

Президент уточнив, що українським захисникам вдалося просунутися вглиб регіону на 2,5 кілометра.

Як пише видання, глава української держави підтвердив початок нового українського наступу в Курській області в четвер, 6 лютого.

Варто зауважити, що операція українських воїнів у Курській області почалася ще в серпні минулого року. Завдяки ефекту несподіванки їм вдалося взяти під свій контроль велику кількість населених пунктів, зокрема місто Суджа.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Курська операція - це одна з головних перемог України за всю війну. Вона змусила Росію стягнути 60 тисяч своїх військових.

Також, за словами глави української держави, Курська операція призвела до найбільшого поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію.

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