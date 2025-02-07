У ТЦК та військових частинах посилили охорону на тлі хвилі підривів

У військових частинах, установах та закладах Сухопутних військ ЗСУ посилили охорону. Таке рішення ухвалили на тлі хвилі підривів у ТЦК.

Про це заявили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Також цивільним співробітникам та особового складу проводять інструктажі щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, проникнення сторонніх та інших надзвичайних ситуацій.

"У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронні органи проводять слідство стосовно випадків нападу на ТЦК і СП.

Випадки підривів в ТЦК

Нагадаємо, у Рівному 1 лютого стався вибух у будівлі ТЦК. Поліція повідомила про загиблого та шістьох постраждалих.

Пізніше СБУ розкрила подробиці справи. Виявилося, що на території ТЦК був вчинений теракт, для якого РФ завербувала 21-річного українця і якого підірвала дистанційно.

Також днями на території ТЦК у місті Кам'янець-Подільський стався теракт. Підрив скоїв чоловік, він загинув, а четверо осіб отримали поранення. Серед постраждалих два лікарі ВЛК, військовослужбовець та співробітниця ТЦК.

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