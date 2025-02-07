Закидають "штурмовим м'ясом". У ЗСУ спростували російський фейк про захоплення Торецька

Росіяни заявили про захоплення Торецька, але бої в місті тривають. Сили Оборони продовжують чинити опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, DeepState та Міністерства внутрішніх справ України .

Удень 7 лютого у Міноборони Росії заявили про захоплення Торецька силами трьох мотострілецьких бригад і добровольців.

Однак, як повідомив РБК-Україна речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, наразі бої в Торецьку точаться у міській забудові.

Він зауважив, що станом на 16:00 на Торецькому напрямку противник атакував 8 разів в районі Торецька. Досі ще точаться чотири бої.

"Ворог використовує всі сили та засоби, щоб нас перемогти....як у силу того, що переважає чисельністю і закидає "штурмовим м'ясом" на атаки своїми воїнами (навіть одноразовими, яких відправляють в один кінець на штурм - якщо дійде до якось певно точки, щоб там перечекав і накопичилось у них певна кількість особового складу для штурму), так на інформаційному фронті (використовує розповсюдження своєї ворожої ІПСО)", - пояснив Волошин.

Як зазначає аналітичний проєкт DeepState, інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою - міські бої тривають, а Сили Оборони продовжують чинити опір противнику.

За їх даними, Сили Оборони України продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої наразі тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь під ворогом.

Водночас бійці бригади "Хижак" патрульної поліції повідомили, що тримають оборону в Торецьку.

"Їжу та воду їм доставляють дронами. До російських солдатів тут лічені метри. Завдання - швидко забрати вантаж під прикриттям побратима. Підвал, окопні свічки, і пильність 24/7 - такі будні українських захисників", - зауважили в поліції.