Закидають "штурмовим м'ясом". У ЗСУ спростували російський фейк про захоплення Торецька
Росіяни заявили про захоплення Торецька, але бої в місті тривають. Сили Оборони продовжують чинити опір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, DeepState та Міністерства внутрішніх справ України.
Удень 7 лютого у Міноборони Росії заявили про захоплення Торецька силами трьох мотострілецьких бригад і добровольців.
Однак, як повідомив РБК-Україна речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, наразі бої в Торецьку точаться у міській забудові.
Він зауважив, що станом на 16:00 на Торецькому напрямку противник атакував 8 разів в районі Торецька. Досі ще точаться чотири бої.
"Ворог використовує всі сили та засоби, щоб нас перемогти....як у силу того, що переважає чисельністю і закидає "штурмовим м'ясом" на атаки своїми воїнами (навіть одноразовими, яких відправляють в один кінець на штурм - якщо дійде до якось певно точки, щоб там перечекав і накопичилось у них певна кількість особового складу для штурму), так на інформаційному фронті (використовує розповсюдження своєї ворожої ІПСО)", - пояснив Волошин.
Як зазначає аналітичний проєкт DeepState, інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою - міські бої тривають, а Сили Оборони продовжують чинити опір противнику.
За їх даними, Сили Оборони України продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої наразі тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь під ворогом.
Водночас бійці бригади "Хижак" патрульної поліції повідомили, що тримають оборону в Торецьку.
"Їжу та воду їм доставляють дронами. До російських солдатів тут лічені метри. Завдання - швидко забрати вантаж під прикриттям побратима. Підвал, окопні свічки, і пильність 24/7 - такі будні українських захисників", - зауважили в поліції.
Зауважимо, що раніше сьогодні Генштаб докладно розповів про ситуацію по лінії фронту.
Нагадаємо також, що на початку місяця Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ нещодавно просунулися в районі Торецька.
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