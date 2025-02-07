Росіяни знову підтягнули солдатів КНДР для штурмів у Курській області, - Зеленський

Російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У районах Курської операції були нові штурми: російська армія... і підтягнули знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових", - сказав Зеленський.

За його словами, це важливо, адже бої відбуваються саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти українських міст.

"І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії у Курській області. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках у Донецькій області. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді - за результат", - зазначив президент.