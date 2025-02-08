Трамп анонсировал встречу с Зеленским, а Умерову назначили новых заместителей: новости за 7 февраля

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем Кабинет министров назначил двух новых заместителей главы Минобороны.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 7 февраля, - в материале РБК-Украина.
Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - сказал американский лидер.
Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.
"Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев - ред.)", - добавил он.
При этом Трамп отметил, что он допускает переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но конкретики по этому вопросу пока что нет.
Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей главы Минобороны Рустема Умерова. Должности получили Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.
Как отметил Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники 6 февраля начали новое наступление в Курской области. Им удалось достичь успехов.
Президент уточнил, что ВСУ удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.
Ранее американский Институт изучения войны писал о том, что украинские защитники провели серию штурмов в Курской области.
При этом, по данным ISW, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 5 километров.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.
"В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия... и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено. Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", - сказал Зеленский.
Днем 7 февраля в Минобороны России заявили о захвате Торецка силами трех мотострелковых бригад и добровольцев.
Однако, как сообщил РБК-Украина спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сейчас бои в Торецке идут в городской застройке.
Он отметил, что по состоянию на 16:00 на Торецком направлении противник атаковал 8 раз в районе Торецка. До сих пор еще идут четыре боя.
В воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск ВСУ усилили охрану. Такое решение приняли на фоне волны подрывов в ТЦК.
В частности, военные:
Также гражданским сотрудникам и личному составу проводят инструктажи по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, проникновения посторонних и других чрезвычайных ситуаций.
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