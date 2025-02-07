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Кабмін призначив двох заступників міністра оборони: що про них відомо

Київ, П'ятниця 07 лютого 2025 16:28
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Кабмін призначив двох заступників міністра оборони: що про них відомо Фото: нові заступники міністра оборони України Валерій Чуркін та Євген Мойсюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників глави Міноборони. Посади отримали Євген Мойсюк і Валерій Чуркін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

Як зазначає Умєров, нових заступників призначили за його поданням.

Євген Мойсюк

За словами міністра оборони, Мойсюк є одним з найдосвідченіших офіцерів української армії, а також бойовим командиром. Він відповідатиме за розвиток і генерацію Сил оборони, включно з мобілізаційними процесами та підготовкою воїнів.

"Досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку", - підкреслив Умеров.

Валерій Чуркін

Глава Міноборони наголосив, що Валерій Чуркін - офіцер, учасник бойових дій, який долучився до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Він - лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.

На посаді заступника міністра оборони він займатиметься оборонними інноваціями та технологічним розвитком української армії.

"Його підрозділ уже сьогодні реалізує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи", - розповів Умеров.

Глава Міноборони пояснив, що рішення про призначення нових заступників - частина комплексного підходу до посилення ЗСУ, модернізації управління та технологічного розвитку армії.

Звільнення Мойсюка

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки.

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Міністерство оборони України Рустем Умєров
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