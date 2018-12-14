Томос про автокефалію для УПЦ: відповіді на головні питання

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Українська церква отримає томос про автокефалію 6 січня

У суботу, 15 грудня, в Києві на Об'єднавчому соборі оголосять про створення нової помісної церкви в Україні - самоврядна і незалежної від Російського патріархату. Саме глава нової церкви отримає томос про автокефалію Української православної церкви. Відповіді на головні питання про нової української автокефальної церкви — в матеріалі РБК-Україна.

Чому важливий Об'єднавчий Собор УПЦ

Об'єднавчий собор 15 грудня в Софійському соборі стане останнім кроком на шляху до створення нової автокефальної церкви в Україні. Вона буде самокерованої адміністративно незалежною і канонічної нарівні з Російським патріархатом.

На Соборі оберуть нового главу церкви і затвердять її статут. Таким чином, на основі Української православної церкви Київського патріархату, а також Української автокефальної православної церкви буде створена єдина православна церква, визнана світовим православ'ям.

Новий глава церкви відправиться в Стамбул, де в ході спільної літургії зі Вселенським патріархом Варфоломієм, отримає томос про автокефалію.

Коли Україна отримає томос про автокефалію

Томос – церковний указ про фактичної незалежності (автокефалії) нової церкви.

Томос про автокефалію отримає тільки глава нової церкви з рук вселенського патріарха Варфоломія. Як повідомив представник УПЦ КП Євстратій Зоря, це відбудеться 6 січня 2019 року.

Чбуде означати автокефалія української церкви

Автокефалія в православ'ї означає самостійність помісної церкви, її повну адміністративну незалежність від інших таких же церков.

Автокефальна церква буде мати повне самоврядування, але залишиться частиною єдиної Вселенської церкви. Вона зможе самостійно контактувати з іншими церквами.

За інформацією джерел РБК-України, близьких до процесу надання автокефалії, нова церква зможе самостійно визнавати своїх святих на своїй території, а також буде отримувати від Вселенського патріархату міро (церковне масло).

Щодо спірних питань останньою інстанцією буде Вселенський патріархат.

за пропозиціями Константинопольського патрирхата, нова церква буде називатися Автокефальна православна церква в Україні, хоча всередині країни можуть використовуватися й інші форми, зразок звичної Українська православна церква.

Що зміниться для українців

Після отримання томосу оновленої УПЦ, швидше за все, зміняться розцінки на таїнства і свічки.

За словами релігієзнавця, директора Центру релігійної безпеки Дмитра Горевого, ймовірно, їх вартість визначатимуть парафії самостійно - разом з іншими оргпитаннями.

Таким чином кожен прихід буде вирішувати, що і як йому робити.

Окремо в кожному приході буде вирішуватися питання щодо мови богослужінь.

Один з претендентів на пост глави нової УПЦ Філарет запропонував, що їм стане українська мова за замовчуванням. У той же час окремі парафії, за бажанням парафіян, можуть залишити собі церковнослов'янську, російську або навіть румунська мови.

На думку релігієзнавців, питання про зміну церковного календаря найближчим часом підніматися не буде, так як цього є багато противників.

Що буде з УПЦ Московського патріархату

Москва вважає, що Константинополь не може дарувати автокефалію кому б то ні було без попередньої згоди всіх канонічних православних церков (серед яких і РПЦ).

Раніше синод УПЦ МП під головуванням митрополита Онуфрія заборонив своїм ієрархам брати участь в Об'єднавчому соборі. В УПЦ МП заявили, що об'єднавчий Собор є "незаконним зборами, оскільки в ньому візьмуть участь представники розкольницьких угруповань".

За словами співбесідників РБК-Україна в церковних колах, за участь в Соборі УПЦ МП може навіть піти на крайні заходи відносно своїх ієрархів – аж до позбавлення сану і відлучення від служіння.

Після Собору статус УПЦ (МП) в Україні залишиться без змін. У Київському патріархаті наполягають лише на те, щоб змінити її назву – на Російську православну церкву.