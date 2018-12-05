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Порошенко объявил дату Объединительного собора

Новости » Политика    05.12.2018 - 09:54
Порошенко объявил дату Объединительного собора
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Объединительный собор пройдет 15 декабря

Объединительный собор архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Объединительный собор, на котором провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля, состоится 15 декабря в Святой Софии.

Порошенко объявил дату Объединительного собора

Он также отметил, что Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма, которыми пригласил иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархов УПЦ Московского патриархата принять участие в соборе.

Напомним, ранее Порошенко назвал автокефалию и томос вопросами национальной безопасности. По его словам, через церковь Россия влияла на события в Украине, именно поэтому активизировались переговоры со Вселенским патриархом о создании автокефальной церкви.

Отметим, в Кабинете министров уверены, что РФ не помешает созданию новой украинской церкви.

 

 

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