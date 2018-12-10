В ожидании Собора: какой будет автокефальная православная церковь в Украине и кто ее возглавит

Глава УПЦ (КП) Филарет, президент Петр Порошенко и глава УАПЦ Макарий возле Софийского собора (president.gov.ua)

Объединительный Собор, на котором будет создана новая православная церковь, состоится в ближайшую субботу 15 декабря. В этот же день, как ожидается, епископы изберут предстоятеля церкви, который позже получит томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея. Вокруг устава новой церкви и выбора ее главы идет напряженная борьба между различными церковными и околоцерковными группами. О шансах главы УПЦ (КП) Филарета возглавить единую поместную церковь и других кандидатах на этот пост, спорах о формате голосования, датах получения томоса, реакции со стороны УПЦ (МП) и роли Вселенского патриархата – в материале РБК-Украина.

Голосование в два тура

Выступая на Форуме местного самоуправления 5 декабря, президент Петр Порошенко объявил дату и место проведения объединительного Собора, на котором будет создана новая православная церковь – 15 декабря в Софийском соборе в Киеве. Неделей ранее сам Порошенко заявлял, что дату Собора должен назвать Вселенский патриарх Варфоломей. Но из-за визита патриарха в Южную Корею, в Стамбуле согласились, чтобы дату Собора анонсировал украинский президент.

Участие в Соборе смогут принять архиереи всех украинских православных церквей. Всем епископам УПЦ (Киевского патриархата), УАПЦ и УПЦ (Московского патриархата) патриарх Варфоломей разослал индивидуальные приглашения. Собор пройдет под председательством митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса), считающегося одним из кураторов вопроса украинской автокефалии в Константинопольском патриархате. Петр Порошенко также будет присутствовать на Соборе.

Согласно тексту приглашения, опубликованного митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским из УПЦ (МП) Александром (Драбинко), каждый из приглашенных архиереев может прийти на Собор вместе с одним священнослужителем и монахом или мирянином. Следовательно, Собор будет не архиерейским, а поместным, с привлечением всего "церковного народа". Это важно для большей легитимности Собора в глазах православного мира.

Каждый из приглашенных будет иметь право голоса при выдвижении кандидатур на пост главы новой церкви. По итогам "первого тура" голосования будет сформирован бюллетень из троих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Как разъяснили собеседники РБК-Украина в околоцерковных кругах, голосовать во "втором туре", по итогам которого определится предстоятель новой церкви, будут лишь епископы.

Важно отметить, что в УПЦ (КП) порядок проведения собора видят несколько иначе. Там предлагают, чтобы право голоса имели только архиереи, что следует из решения последнего синода УПЦ (КП) от 6 декабря.

Кроме того, в КП подчеркивают, что выдвижение кандидатов должно происходить в открытом режиме, а в президиуме Собора должны заседать представители всех трех украинских церквей, в частности Филарет. Однако в приглашении патриарха Варфоломея оба эти нюанса не оговорены. Эти процедурные тонкости предстоит уладить в ближайшие дни, в ходе подготовки к Собору, совместно с экзархами Константинопольского патриархата. А 13 декабря результаты подготовительной работы будут рассмотрены на архиерейском соборе УПЦ КП.

В любом случае, после избрания новый глава поместной церкви отправится в Стамбул, где в рамках торжественной процедуры, предусматривающей совместную литургию со Вселенским патриархом, он получит томос об автокефалии. На этом процесс создания поместной церкви можно будет считать завершенным. Учитывая, что ближайшие служения патриарха Варфоломея состоятся 25 декабря и 6 января, то томос предстоятель украинской поместной церкви получит в один из этих дней.

Филарет и другие кандидаты

Главная интрига – кто станет главой новой украинской церкви – сохраняется до сих пор. От начала переговоров о создании новой церкви и предоставления ей автокефалии безусловным фаворитом выглядел глава УПЦ (КП) Филарет. Сам он также не скрывал своего желания возглавить поместную церковь, тогда как предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заранее отказался от каких-либо амбиций на эту должность.

По мере приближения к Собору в церковных кругах и СМИ все активнее заговорили о том, что 89-летний патриарх Филарет, вероятно, не будет претендовать на пост предстоятеля новой церкви.

"По моей информации, он (Филарет, - ред.) не будет баллотироваться на пост предстоятеля. Но, по моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата, так как епископов КП будет большинство. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха – нужно должность предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю", – заявил на прошлой неделе пресс-секретарь главы Верховной рады Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ (КП).

Реагируя на слова Ковалева, глава информационного управления УПЦ (КП) архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что свое окончательное решение Филарет озвучит только на Соборе, напомнив о заявлении патриарха от 19 ноября. "До сих пор, когда было нужно для церкви – я был твердым и непреклонным, не оставляя предстоятельства, хотя и требовали этого от меня в Москве, употребляя и принуждение, и обещания. Так же ради блага церкви я шел и на уступки, в частности, когда будучи предстоятелем УПЦ, я ради объединения в 1992 году уступил эту должность", - заявлял Филарет.

Но во время своего визита в Чернигов 7 декабря Филарет призвал не обращать внимания на "слухи, что патриарх не будет баллотироваться и пойдет в отставку". "Это все неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 95-ом году, и никто эту благодать с меня не снимет", - заявил он. По версии, описываемой в медиа и собеседниками РБК-Украина из числа служителей церкви, Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха" как признание его заслуг перед церковью и народом.

В церковных кругах отмечают, что персона Филарета может помешать максимально широкому объединению иерархов различных действующей церквей в единую поместную. По словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука), поддерживающего автокефалию, в случае избрания предстоятелем Филарета "никто или мало кто" из УПЦ (МП) перейдет в новую церковь.

"Я собрал здесь всех своих священников, голосовали тайно, "да" или "нет". Когда проголосовали, было 100 "против", 30 "за". Это из присутствовавших, и 6 воздержались", – сказал Софроний каналу "Настоящее время".

Некоторые собеседники РБК-Украина в церковных кругах ранее уверяли, что патриарх Варфоломей изначально хотел бы видеть во главе украинской церкви выходца из Константинопольского патриархата. Но за такого кандидата на объединительном Соборе не удастся собрать голоса. Впрочем, по словам других собеседников, знакомых с подготовкой к Собору, такой вопрос в принципе не поднимался. Экзархи с Фанара точно не будут выдвигаться в предстоятели церкви, следовательно, новую церковь возглавит кто-то из украинских епископов.

Поскольку представители УАПЦ давно заявили о самоотводе, остаются лишь претенденты из УПЦ (КП) и УПЦ (МП). В СМИ чаще всего называют имена 39-летнего патриаршего наместника из УПЦ (КП) Епифания (Думенко), который считается одним из близких соратников Филарета, и митрополита УПЦ (МП) Винницкого и Барского Симеона. Но епископы Киевского патриархата, которые будут в явном большинстве, не готовы поддержать выдвиженцев из Московского патриархата. Нельзя исключать и появления других претендентов, в том числе от УПЦ (КП).

Решающее значение сыграет расстановка сил на самом Соборе, а именно количественный состав архиереев. По примерным оценкам, принять участие в Соборе, а соответственно, в голосовании собираются более 40 архиереев КП и 14 - от УАПЦ. Сколько придет епископов от УПЦ МП – еще одна интрига. Ранее говорилось о том, что участвовать в Соборе будет около десятка их представителей, но, как заявил 7 декабря Филарет, их будет лишь трое или четверо.

На последнем заседании синода УПЦ (МП) было принято решение, запрещающее участие ее представителям в объединительном Соборе. "Считать запланированный "объединительный собор" незаконным собранием, поскольку в нем будут принимать участие представители раскольнических группировок", – говорится в решении синода, подписанном митрополитом Онуфрием.

Сам Онуфрий накануне также получил приглашение на Собор за подписью Варфоломея. Тот напомнил о решении синода Константинопольского патриархата, согласно которому украинские епархии возвращаются под управление Фанара.

"Вы не сможете еклизиологично и канонически носить титул митрополита Киевского, который вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - сказано в письме Варфоломея к Онуфрию. Как вскоре сообщили в УПЦ (МП), Онуфрий "положил письмо в конверт и отправил назад в Стамбул".

По словам собеседников РБК-Украина в церковных кругах, Константинопольский патриархат может пойти на крайние меры и после создания поместной церкви в Украине лишить сана и отлучить от служения тех епископов УПЦ (МП), которые не захотят к ней присоединиться. Другой вопрос, что это вряд ли будет принято и исполнено священниками в МП. Такой вариант маловероятен еще и потому, что приведет к резкой эскалации околоцерковной обстановки в Украине, чего на Фанаре пока пытаются избегать. Ранее там показательно решили не разрывать связи с РПЦ после аналогичного решения Москвы.

Независимость, но не патриархат

Тексты томоса об автокефалии и устава будущей церкви до проведения Собора не будут обнародованы официально. Но в СМИ началось активное обсуждение формата будущей церкви. Как выяснило РБК-Украина, обнародованная в частности греческим ресурсом "Ромфеа" выдержка из устава церкви, принятого на последнем синоде Константинопольского патриархата, является либо черновиком, либо другим рабочим документом.

Исходя из информации, которую РБК-Украина предоставили несколько источников, близких к процессу предоставления автокефалии, есть несколько ключевых моментов, которые будут определять порядок создания и деятельности поместной церкви. Прежде всего, новая церковь изначально не получит статус патриархата, хотя по числу верующих и приходов она автоматически займет одно из первых мест в православном мире.

Среди всех 14 (по версии Русской православной церкви и близких к ней церквей – 15) автокефальных церквей, патриархатами являются девять, остальные управляются архиепископами и/или митрополитами.

Но автокефальная церковь может получить патриарший статус со временем. Так случилось, к примеру, с Сербской, Болгарской и Румынской православными церквями, которые получили свою автокефалию от Константинопольской церкви. Независимость Румынской церкви была признана в 1885 году, ее предстоятели носили сан митрополитов до 1925 года, когда их статус был повышен до патриаршего. Собеседники РБК-Украина говорят, что в перспективе такой путь может пройти и церковь в Украине, но это вряд ли станет делом самого ближайшего будущего.

В любом случае, кандидатура предстоятеля новой церкви не будет утверждаться никем извне, в том числе Вселенским патриархатом – а это одно из главных отличий между автокефальными церквями и автономными, полуавтономными, самоуправляемыми.

Украинская церковь наверняка займет 15-ое место в диптихе – списке имен предстоятелей поместных церквей, которых "в порядке чести" поминают во время литургии. Принцип простой – сперва указывают имена всех патриархов, далее – архиепископов/митрополитов, согласно хронологии. Поскольку Украинская церковь будет самой молодой из всех, то и в диптихе она будет на последнем месте.

По мнению противников создания автокефалии, новая Украинская церковь может быть ограничена в своих внешних связях. В появившихся в СМИ документах говорится, что она будет связана с другими автокефальными церквями через Константинопольскую матерь-церковь. Но, как уверяют информированные источники РБК-Украина, на самом деле Украинская церковь сможет контактировать с другими церквями самостоятельно, без посредничества Фанара, а отсылка к "матери-церкви" – лишь символическая норма.

В то же время Вселенский патриархат действительно будет играть важную роль в функционировании Украинской церкви. К примеру, Фанар будет последней апелляционной инстанцией, к которой смогут обращаться украинские епископы в случае каких-то внутренних конфликтов. Это аргументируется девятым правилом IV Вселенского (Халкидонского) собора 451 года: "Если же епископ или клирик имеет неудовольствие на митрополита области (в нынешних реалиях – на предстоятеля автокефальной церкви, – ред.): да обращается, или к экзарху великия области, или к престолу царствующого Константинополя и пред ним да судится".

Роль верховной судебной инстанции Константинополь играет (или по крайней мере, претендует играть) и во всем православном мире, что признается близкими к Фанару церквями, к примеру, Элладской (Греческой). Благодаря этим нормам, в частности, стало возможно снятие наложенных РПЦ анафем с предстоятелей УПЦ (КП) Филарета и УАПЦ Макария. В РПЦ и УПЦ (МП) это решение Вселенского патриархата не признали.

На данный момент непонятно, как будет проходить процесс канонизации святых новой церкви. Этот вопрос потенциально может породить много резонансных конфликтов в обществе, ведь святыми нередко признаются крайне противоречивые государственные и политические деятели, например, император Николай II в РПЦ.

Как отметил собеседник РБК-Украина в церковных кругах, скорее всего, будет принят следующий порядок: новая церковь сможет самостоятельно признавать своих святых, но они будут считаться таковыми только на ее территории. Для более широкого признания потребуется их канонизация специальной комиссией Вселенского патриархата. Подобный порядок сейчас имеет место в УПЦ (МП), которая может признавать собственных святых и предлагать их для "утверждения" Московскому патриархату, после чего они могут получать лик святости уже во всей РПЦ. За последнее время такую процедуру успешно прошли около 15% "украинских святых".

Новая украинская церковь также будет получать от Вселенского патриархата миро – церковное масло, которое используется при крещении, освящении храмов и других таинствах. Вопрос о том, кто именно готовит миро для автокефальной церкви не такой пустяковый, как может показаться со стороны. К примеру, он стал основанием для разрыва связей между Румынской церковью и Константинопольским патриархатом в 18 веке. В Бухаресте решили готовить миро самостоятельно и для того, чтобы на Фанаре с этим согласились, ушло несколько лет.

Но собеседники РБК-Украина из числа сторонников автокефалии уверяют, что сейчас этот вопрос действительно имеет лишь символическое значение и не является проявлением какой-то зависимости от Вселенского патриархата, тем более, Иерусалимский патриархат, Элладская, Албанская и другие поместные церкви также получают миро от Константинополя.

Согласно предложениям Константинопольского патрирхата, новая церковь будет называться Автокефальная православная церковь в Украине, хотя внутри страны могут использоваться и другие формы, вроде привычной Украинская православная церковь.

Более подробно все вопросы внутреннего устройства церкви, формирования священного синода (ее правящего органа) и т.д. будут рассматриваться на этой неделе на консультациях между епископами УПЦ (КП), УАПЦ, сторонниками автокефалии из УПЦ (МП) и экзархами Вселенского патриарха, которые привезут рекомендации последнего Константинопольского синода. Тогда же должны согласовать и порядок проведения объединительного Собора и распределить должности в новой структуре. Особенно важны должности управляющего делами церкви и руководителя отдела внешних связей (де-факто – министра иностранных дел церкви).