Російські війська масово перекидають дешеві дрони на фронт, - Флеш

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив про масове використання російськими окупаційними військами дешевих розвідувальних дронів на базі БПЛА "Блискавка", які замінили дорогі ударні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію фахівця з систем РЕБ і зв'язку, радника міністра оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова в мережі Telegram.

Масове застосування "Блискавок" на фронті

Російські війська активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті.

Повідомляється, що раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

Через ефективну роботу зенітних підрозділів Сил оборони ці апарати активно знищувалися, що змусило окупантів шукати більш економічну заміну.

Технічні особливості дронів

За словами Бескрестнова, щодня йому надсилають до десяти фотографій дронів "Блискавка", які стали масово з'являтися на фронті.

Конфігурація пристроїв стандартна: камера SIYI ZR10, модуль AI від SIY, меш-модем 1300-1500 МГц потужністю 2х2 Вт. Відмінність між апаратами полягає лише у світчі-езернет, зазначає експерт.

Ефективність проти Сил оборони

Сергій Бескрестнов підкреслив, що незважаючи на дешевизну "Блискавок", їхнє масове застосування дає змогу російським військам вести розвідку з мінімальними витратами.

Раніше дорогі дрони губилися через потужні зенітні системи Сил оборони, а тепер окупанти масово використовують менш цінні апарати, щоб компенсувати втрати та підтримувати розвідувальні операції.