Рада должна принять закон для переименования УПЦ Московского патриархата, - Зоря

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В Киевском патриархате указывают на необходимость соответствующего закона

Верховная рада должна принять законопроект, который обяжет Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата изменить свое официальное название на Русскую православную церковь. Об этом на пресс-конференции заявил епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот законопроект уже был рассмотрен профильным парламентским комитетом. Более того, документ рекомендован к голосованию.

"В Верховной раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект № 5309, который обязывает религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии отражать название того религиозного центра, частью которого они есть", - отметил Зоря.

Он также подчеркнул, что Украинская православная церковь Московского патриархата, согласно уставу, должна выполнять распоряжения РПЦ.

"То, что Москва обеспокоена этим законопроектом, подтверждается тем, что в декабре прошлого года Архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменении устава и вписал, что центр метрополии Московского патриархата в Украине находится в Киеве. Они думают, что если они написали в уставе, что центр находится в Киеве, то украинцы этому поверят. Но в законопроекте все прописано", - добавил он.

Напомним, УАПЦ требует согласовать название, устав и модель поместной церкви до проведения объединительного собора.

Как отметил Евстратий Зоря, единая автокефальная церковь в Украине будет называться Украинской православной церковью.