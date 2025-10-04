"Томагавки" замість зустрічей? Головне про переговори за тиждень

Як і раніше, переговори щодо російсько-української війни знаходятся в глухому куті. Але почали активніше говорити про нову військову допомогу Україні від США.

РБК-Україна розповідає про ключові зустрічі та заяви, а також їхній вплив на хід війни.

Головне:

Чому переговори стоють на паузі?

Яку нову американську зброю може отримати Україна?

Як на це реагує Росія?

Не переговори, а зброя

Віце-президент США Джей Ді Венс 28 вересня заявив, що адміністрація Трампа, як і раніше, "прагне миру", додавши, що для цього потрібні кроки "з обох сторін". Однак РФ відмовилася від переговорів.

"На жаль, за останні пару тижнів ми бачимо, що росіяни відмовилися проводити будь-які двосторонні зустрічі з українцями. Вони відмовилися від будь-яких тристоронніх зустрічей, де президент або інший член адміністрації (Трампа, - ред.) міг би зустрітися з росіянами та українцями", – повідомив Венс в коментарі Fox News.

Втім, як і раніше, немає жодного прогресу у накладенні на Росію нових санкцій безпосередньо з боку США. Хоча, за даними Bloomberg, Велика сімка (до якої входять і Штати) працює над низкою варіантів нових обмежень. Зокрема, це нові заходи щодо ключових секторів економіки РФ: енергетика, фінанси та військова промисловість. Крім того, вони спрямовані проти країн і організацій, які допомагають Москві у війні та обході існуючих санкцій.

Разом із тим, цього тижня активізувалися дискусії про надання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Це на початку тижня підтвердив спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Втім, згодом він уточнив, що говорив лише про публічні заяви і не має жодної внутрішньої інформації щодо процесу чи остаточного рішення. Крім того, джерела The Wall Street Journal повідомляють, що США передадуть Україні розвіддані для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.

Коментуючи таку перспективу, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що чекає відповідного рішення від Трампа.

"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", – зазначив президент України.

За його словами, під час розмови сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіуса дальності.

"Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", – сказав Зеленський.

Речник Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на такі заяви зі США, обмежився стриманою реакцією. Він заявив, що "поки необхідно зрозуміти потенційні загрози і з'ясувати, хто буде залучений до процесу" запуску.

"Питання, як і раніше, звучить наступним чином: хто може запускати ці ракети. Чи можуть їх запускати тільки українці або це повинні робити все-таки американські військові? Хто дає цільові завдання цим ракетам – американська сторона або самі українці?", – сказав Пєсков.

Також прессекретар Путіна заявив, що навіть у разі отримання Україною ракети не стануть "чарівною зброєю" і "не зможуть змінити динаміку".

Водночас тривають перемовини щодо надання уже Сполученим Штатам українських технологій. З цією метою Вашингтон відвідала українська делегація з представників РНБО та Міноборони.

"Головна мета візиту української команди – технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв", – повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Загострення риторики

На думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Трамп став на бік України, бо любить переможців. За його словами, на позицію президента США вплинуло згасання російського наступу на фронті та успішні удари України по енергооб'єктах РФ.

"Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині (Росії, - ред.) важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців", – зазначив Сікорський в інтерв’ю CNN.

Сам Трамп, виступаючи перед американськими генералами 30 вересня, переповів один зі своїх діалогів з Путіним.

"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш – чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" – розповів Трамп.

Нагадаємо, що "паперовим тигром" зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але насправді не має справжньої сили. При цьому Трамп вкотре заявив, що він дуже розчарований у Путіні, оскільки, на його думку, господар Кремля мав завершити війну проти України.

Відповідаючи на це порівняння, російський диктатор Путін порівняв РФ вже з НАТО і фактично кинув виклик західним країнам.

"Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО?.. Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром", – заявив Путін під час виступу на Валдайському клубі.