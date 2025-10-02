Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю

США та Україна обговорюють постачання систем озброєння великої дальності. Результат буде залежати від рішення американської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти.

Зеленський прокоментував можливість отримувати від США розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ та зазначив, що все залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", - зазначив глава України.

За його словами, під час розмови сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіуса дальності.

"Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", - пояснив Зеленський.