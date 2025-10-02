Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
США та Україна обговорюють постачання систем озброєння великої дальності. Результат буде залежати від рішення американської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти.
Зеленський прокоментував можливість отримувати від США розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ та зазначив, що все залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.
"Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог", - зазначив глава України.
За його словами, під час розмови сторони обговорили постачання систем озброєння великого радіуса дальності.
"Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", - пояснив Зеленський.
Удари по РФ і передача ракет
Нагадаємо, минулого тижня президент Зеленський заявив, що Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари Росії. Зокрема, атакувати енергетику.
Крім того, днями він зауважив, що якщо Росія погрожує блекаутами в Києві, то має розуміти, що отримає блекаут у Москві.
Глава держави наголосив, Україна не буде слабкою і реагуватиме на російські атаки на енергетику. Також на початку тижня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії.
У тому ж інтерв'ю Fox News він повідомив, що рішення про постачання Tomahawk Україні поки що не ухвалено, і остаточне рішення буде за Трампом.
Приблизно те саме сказав і віце-президент США Джей Ді Венс, зазначивши, що переговори з цього питання тривають.
Водночас західні ЗМІ сьогодні повідомили, що США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці РФ.