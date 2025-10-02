Путін нахабно кинув виклик Трампу після заяв про "паперового тигра"
Російський диктатор Володимир Путін обурився після слів про те, що Росія - це "паперовий тигр" та заявив, що НАТО може спробувати "розібратися із паперовим тигром".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Путін заявив під час свого виступу на Валдайському клубі.
Російський диктатор заявив, що Росія нібито не "паперовий тигр", як назвав її президент США Дональд Трамп. Щобільше, Путін наважився порівняти РФ з НАТО та фактично кинув виклик західним країнам та американському президенту.
"Якщо Росія - паперовий тигр, то що тоді НАТО?.. Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром", - заявив Путін.
"Паперовий тигр"
"Паперовий тигр" - старий китайський фразеологізм, який часто застосовують для позначення чогось, що виглядає дуже небезпечним, але насправді не становить великої загрози. Вислів став популярним у світі в середині XX століття завдяки китайському диктатору Мао Цзедуну, який часто використовував його у публічних виступах та заявах.
Президент США Дональд Трамп 30 вересня під час зустрічі з американськими генералами та адміралами підтвердив, що він заявив Путіну: Росія - це в реальності "паперовий тигр".
"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - сказав він.
Таким чином Трамп публічно підтвердив свою заяву ще від 23 вересня - він ще тоді порівнював Росію з "паперовим тигром". Трамп зробив таку заяву, оскільки Росія, за його словами, безцільно воює вже понад три роки та має крихітні успіхи ціною величезних втрат.