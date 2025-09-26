ua en ru
Трамп не виключає Tomahawk для України і зняття заборони на удари по РФ, - WSJ

США, П'ятниця 26 вересня 2025 22:58
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, готовий зняти обмеження на удари американською далекобійною зброєю по території РФ. Крім того, його адміністрація розгляне надання Україні ракет Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Зняття обмежень на удари

Видання із посиланням на джерела пише, що Трамп поінформував президента України Володимира Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії. Про це WSJ повідомили високопоставлені американський і український чиновники.

Зеленський під час зустрічі попросив Трампа надати більше далекобійних ракет і дозволити бити ними по країні-агресорці. Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, проте не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони США на такі атаки.

Кілька місяців адміністрація Трампа блокувала використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів по РФ. Вони включають тактичні ракетні системи ATACMS, з приводу чого Київ скаржився на нездатність ефективно протистояти Москві.

Представники України наступного тижня відправляться до Вашингтона для переговорів з міністром оборони США Пітом Хегсетом. Він разом зі своїм заступником з питань політики Елбрідж Колбі контролює запити Києва на удари американською зброєю по РФ.

Tomahawk для України

Під час зустрічі в Нью-Йорку президент України попросив американського колегу надати крилаті ракети Tomahawk, здатні бити на відстань від 900 до 1500 миль. Адміністрація Трампа розглядає можливість надання цих ракет, як і іншої зброї великої дальності.

Про це WSJ поінформували високопоставлені американський та європейський чиновники, обізнані з цими планами.

Наразі Білий дім та Пентагон не відповіли на запит про коментар щодо цього питання.

Нагадаємо, Україна протягом останнього року неодноразово піднімала питання про поставки ракет Tomahawk. Київ включав їх і до списку озброєння, який він запросив кілька місяців тому.

Екс-президент США Джо Байден відмовляв Україні у поставках ракет Tomahawk. Вони входили до 10-пунктного "Плану перемоги" Зеленського. Такий крок було визнано занадто ризикованим, оскільки ракети могли дістати до Москви, що призвело б до ескалації конфлікту.

