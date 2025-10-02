США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці РФ, - WSJ
США передадуть Україні розвіддані для нанесення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами американських чиновників, президент США Дональд Трамп нещодавно дозволив розвідслужбам і Пентагону допомагати Києву в завданні ударів. Крім того, офіційні особи США просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.
Чиновники зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Україні завдавати ударів ракетами великої дальності по енергетичних об'єктах, розташованих вглибині території РФ.
WSJ додало, що хоч США вже давно допомагають Києву проводити безпілотні та ракетні атаки, однак обмін розвідданими дасть змогу Україні ефективніше завдавати ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та інших об'єктах інфраструктури.
Причому йдеться про ті об'єкти, які розташовані далеко від кордону України, а мета ударів - позбавити Кремль доходів і нафти, які необхідні Росії для здійснення війни.
За словами ще одних представників адміністрації, США розглядають можливість постачань Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальність близько 800 кілометрів. Водночас рішення про те, що саме відправляти, поки що не ухвалено.
Видання знову додало, що розвіддані в поєднанні з більш потужною зброєю можуть мати набагато потужніший ефект, ніж попередні удари України по Росії. Вони завдадуть великої шкоди енергетиці РФ.
Один із чиновників додав, що американські офіційні особи чекають письмових вказівок від Білого дому, перш ніж надати необхідні розвіддані.
Удари по РФ і передача ракет
Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари Росії. Зокрема, атакувати енергетику.
Крім того, днями він сказав, що якщо Росія погрожує блекаутами в Києві, то має розуміти, що отримає блекаут у Москві. Глава держави наголосив, Україна не буде слабкою і реагуватиме на російські атаки на енергетику.
Також на початку тижня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії.
У тому ж інтерв'ю Fox News він повідомив, що рішення про постачання Tomahawk Україні поки що не ухвалено, і остаточне рішення буде за Трампом. Приблизно те саме сказав і віце-президент США Джей Ді Венс, зазначивши, що переговори з цього питання тривають.
Пізніше на ситуацію відреагували в Кремлі, сказавши, що такі заяви "дуже серйозні".