У Кремлі відреагували на заяви США про можливе надання Tomahawk Україні

У Кремлі відреагували на повідомлення про можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. У Москві заявили, що аналізують цю інформацію та визначатимуть потенційні загрози для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.

Як заявив Пєсков, у Кремлі чули про слова спецпредставника президента США Кіта Келлога, який допустив можливість передачі Києву Tomahawk. За словами речника диктатора, "повідомлення про такі постачання аналізуються".

Він додав, що Росія нібито формує позицію, щоб зрозуміти, "хто буде залучений у процес - українські чи американські військові".

На запитання російського пропагандиста, якою буде відповідь Москви, Пєсков ухилився від прямої відповіді і знову почав розповідати про те, що треба встановити, хто буде залучений у процес.

Також речник Путіна заявив, що немає "панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронті для України".