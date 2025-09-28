ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ не хоче зустрічі з Україною навіть за участі Трампа, але "має прокинутися", - Венс

Неділя 28 вересня 2025 17:51
UA EN RU
РФ не хоче зустрічі з Україною навіть за участі Трампа, але "має прокинутися", - Венс Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія відмовилася від двосторонніх переговорів з Україною і навіть тристоронніх, за участю президента США Дональда Трампа. Однак РФ потрібно прокинутися і визнати реальність.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК Україна з посиланням на Clash Report.

Він вважає, що становище на місцях змінилося. Зокрема, росіяни вбивають багато людей, і при цьому самі зазнають великих втрат і не можуть цим похвалитися.

Як заявив Венс, адміністрація Трампа, як і раніше, прагне миру, додавши, що для цього потрібні кроки з обох сторін. Однак РФ відмовилася від переговорів.

"На жаль, за останні пару тижнів ми бачимо, що росіяни відмовилися проводити будь-які двосторонні зустрічі з українцями. Вони відмовилися від будь-яких тристоронніх зустрічей, де президент або інший член адміністрації (Трампа - ред.) міг би зустрітися з росіянами та українцями", - повідомив Венс.

Віце-президент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність. Він знову підкреслив, що РФ зазнає великих втрат і не досягає практично ніяких результатів.

"Ми активно домагалися миру з самого початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже невеликої, якщо взагалі хоч якоїсь, військової переваги на місцях? Я думаю, що відповідь - сподіваюся, не так уже й багато", - заявив Венс.

Він знову додав, що США продовжуватимуть працювати заради миру і висловив сподівання, що РФ усе таки прокинеться й усвідомить реальність на місцях.

Путін відмовляється від зустрічі

Нагадаємо, в серпні на Алясці відбувся саміт Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Незабаром після цього президент США прийняв українського колегу Володимира Зеленського і європейських лідерів у Білому домі.

Після цих зустрічей очікувалося, що відбудеться двостороння зустріч Зеленського і Путіна, а незабаром і тристороння, вже за участю Трампа. Однак Росія в підсумку не погодилася.

Днями Зеленський сказав, що Україна та інші країни пропонували провести зустріч навіть у Казахстані. Однак Путін, як зазначив президент, хоче продовжувати війну, тому і відмовився від зустрічей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні Джей Ді Венс
Новини
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"