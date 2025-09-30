"Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США
Президент США Дональд Трамп розповів про один зі своїх діалогів з російським диктатором Володимиром Путіним, коли він натякнув, що Росія - "паперовий тигр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера перед генералами США.
Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований у Путіні, оскільки, на його думку, голова Кремля мав завершити війну проти України.
"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - додав американський лідер.
Варто зауважити, що "паперовим тигром" зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але насправді не має справжньої сили.
Росія - "паперовий тигр"
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще 23 вересня порівнював Росію з "паперовим тигром", оскільки вона безцільно воює вже понад три роки.
На думку американського лідера, у такій ситуації справжня військова сила мала б здобути перемогу за тиждень.
Також президент наголошував, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність, оскільки Росія має значні проблеми з економікою.
Коментуючи таку заяву Трампа, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков нафантазував, що Росію "більше асоціюють із ведмедем, а паперових ведмедів не буває".