ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США

Вашингтон, Вівторок 30 вересня 2025 18:16
UA EN RU
"Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп розповів про один зі своїх діалогів з російським диктатором Володимиром Путіним, коли він натякнув, що Росія - "паперовий тигр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера перед генералами США.

Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований у Путіні, оскільки, на його думку, голова Кремля мав завершити війну проти України.

"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - додав американський лідер.

Варто зауважити, що "паперовим тигром" зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але насправді не має справжньої сили.

Росія - "паперовий тигр"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще 23 вересня порівнював Росію з "паперовим тигром", оскільки вона безцільно воює вже понад три роки.

На думку американського лідера, у такій ситуації справжня військова сила мала б здобути перемогу за тиждень.

Також президент наголошував, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність, оскільки Росія має значні проблеми з економікою.

Коментуючи таку заяву Трампа, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков нафантазував, що Росію "більше асоціюють із ведмедем, а паперових ведмедів не буває".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Як виглядає Дніпро після масованої атаки дронів: Зеленський показав фото та відео
Як виглядає Дніпро після масованої атаки дронів: Зеленський показав фото та відео
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен