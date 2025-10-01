ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

G7 готується посилити санкційний тиск на Росію: Bloomberg оприлюднило деталі

Середа 01 жовтня 2025 15:42
UA EN RU
G7 готується посилити санкційний тиск на Росію: Bloomberg оприлюднило деталі Ілюстративне фото: Посилення санкцій торкнеться економіки РФ та країн, які їй допомагають у війні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

"Велика сімка" наближається до угоди про "значне посилення" антиросійських санкцій через її небажання припинити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство ознайомилося з проєктом заяви, яка має пролунати під час зустрічі міністрів фінансів G7. Воно зазначило, що ключові положення можуть змінитися до підписання документа всіма країнами.

"Ми згодні з необхідністю діяти спільно і вважаємо, що зараз настав час для значного скоординованого посилення заходів, щоб підтримати стійкість України і критично послабити здатність Росії вести війну", - йдеться в проєкті.

Згідно із поточним документом, "Велика сімка" працює над низкою варіантів, серед яких нові заходи щодо ключових секторів економіки РФ, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість. Крім того, вони спрямовані проти країн і організацій, які допомагають Москві у війні та обході існуючих санкцій.

"Ми погодилися, що зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Росії", - сказано в заяві.

Це свідчить про можливість введення нових санкцій проти нафтових гігантів РФ, а також "тіньового флоту" і торгівлі енергоносіями.

Проєкт заяви передбачає обговорення міністрами фінансів країн "Великої сімки" і фінансових потреб України. Йдеться про координацію заходів щодо подальшого використання заморожених активів країни-агресорки.

ЄС працює над новим пакетом санкцій, який передбачатиме заборону скрапленого природного газу РФ до 2027 року. Також планується введення додаткових обмежень для російського енергетичного та фінансового секторів.

Джерела агентства повідомили, що як Євросоюз, так і G7 плануються завершити роботу над санкційними пакетами цього місяця.

Санкції проти Росії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 вересня український лідер Володимир Зеленський підписав укази про три нові пакети санкцій. Вони направлені проти РФ та її поплічників, які допомагають країні-агресорці і дестабілізують Молдову.

Крім того, Україна синхронізувала санкції, які цього року запровадила Канада. Їх ввели проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну РФ. Серед них є й родичі російського диктатора Володимира Путіна.

Нещодавно Україна та європейські країни запровадили нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб. Вони пов’язані із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація G7 Війна в Україні
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні