"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі

Зустріч Зеленського та Трампа традиційно розпочалась на ганку Білого дому, втім, на відміну від попередніх разів, цей саміт пройшов не в Овальному кабінеті. Цього разу зустріч Зеленського та Трампа пройшла у форматі обіду, перед яким президенти дали короткий брифінг для ЗМІ.

Заяви Трампа

Зустріч зі ЗМІ розпочалась із заяви Трампа, як приймаючої сторони. Глава Білого дому повідомив теми переговорів, це, зокрема, військова допомога Україні, розмова з Путіним та майбутній саміт з диктатором.

"Я думаю він гарно виглядає в цьому жакеті, це дуже стильно, мені це подобається", - сказав Трамп, зветраючись до Зеленського.

Так, президент США вкотре акцентував на зовнішньому вигляді українського лідера, що стало відсилкою до славнозвісної скандальної зустрічі в Овальному кабінеті.

Коментуючи причину вибору Угорщини, як майданчика для зустрічі з Путіним, Трамп заявив, що лідер країни Віктор Орбан їм обом подобається, а країна безпечна. Сама зустріч, напевно, буде двосторонньою, але Зеленський буде весь час на контакті.

Трамп знову заявив, що Путін хоче завершити війну. А на запитання журналіста, хто "справляється" з переговорами краще - Зеленський чи Путін, Трамп заявив, що "обидва".

Журналісти кілька разів запитували у Трампа, чи отримає Україна все таки "Томагавки". На що президент США знову заявив, що "Томагавки" потрібні США, як і багато іншої зброї, яка була відправлена до України за час війни.

"Сподіваюсь, ми завершимо війну без згадки про "Томагавки", - додав він.

На що Зеленський відповів, що Україна має тисячі дронів, але не має "Томагавків", а США мають "Томагавки" і можуть мати тисячі українських дронів. А на уточнюєче питання журналістів, чи є це пропозицією "угоди" для американської сторони, Зеленский відповів ствердно.

Заяви Зеленського

Зеленський у свою чергу привітав Трампа з його успіхом у завершенні війни на Близькому Сході, зазначивши, що тепер настав час завершити війну і в Україні.

"З вашою допомогою ми зможемо завершити цю війну...Вони (росіяни, - ред.) не мають успіхів на полі бою і це добре", - сказав Зеленський, звертаючись до Трампа у вступному слові.

Зеленський також наголосив, що Україна готова говорити з Росією у будь-якому форматі.

Згадувалась під час розмови з журналістами і ідея росіян збудувати тонель між Росією і США. Трамп поцікавився, що про неї думає Зеленський. Українському лідеру такі фантазії Москви очікувано не сподобались і Трамп сприйняв це з посмішкою.

Підсумки зустрічі від Трампа та Зеленського

Загалом зустріч Зеленського та Трампа тривала понад дві години, що значно перевищує запланований таймінг. Після спілкування з американським президентом Зеленський зідзвонився з європейськими лідерам. Після цього президент України вийшов до ЗМІ та поділився деталями переговорів.

"Ми говорили про далекобійну зброю, але ми вирішили, що ми не будемо говорити про це (публічно, - ред.). США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це", - зазначив він.

Очікувано, журналістів ціковило питання "Томагавків".

"Ми говорили про "Томагавки", ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим", - заявив Зеленський, а деталі порадив дізнаватися у американської сторони.

Зеленський також відповів і на питання про територіальні поступки, яке, за його словами, дуже чутливе і найскладніше.

"Я знаю, що позиція РФ в тому, щоб окупувати все, але зараз, перед будь-яким перемир'ям, хочуть угоду щодо нашої землі. Наша позиція - ми спочатку повинні мати сізфаєр, ми маємо сісти і поговорити, щоб зрозуміти, де ми є", - зазначив він.

В той час, як Зеленський відповідав на запитання журналістів, Трамп написав підсумковий пост у Truth Social. Зокрема, американський лідер назвав зустріч цікавою. Трамп повідомив, що сказав Зеленському, як і раніше Путіну, що настав час завершити війну.

"Їм потрібно залишитися там, де вони є. Нехай обидва оголосять про перемогу, а історія розсудить", - написав він.

Журналісти ж запитали у Зеленського, що він думає про таку пропозицію Трампа. "Я думаю, нам треба зупинитись там, де ми є. І президент Трамп правий у цьому. Зупинитись, де ми є, і почати говорити", - відповів він.